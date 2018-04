Nyt regnestykke sætter tal på ømt punkt: Offentligt ansattes frokostpauser er milliarder værd

En storkonflikt nærmer sig, og tusindvis af offentligt ansatte venter fortsat på at se hvid røg fra Forligsinstitutionen på Sankt Annæ Plads. Forligsmand Mette Christensen har efter en længere tænkepause genindkaldt kommunerne og regionerne til nye forhandlinger henholdsvis onsdag og torsdag. Staten er fortsat i venteposition.

Knasterne er fortsat løn, lærernes arbejdstid og betalte frokostpauser. Og der er altså milliarder af kroner på spil, hvad angår frokostpausen, viser en analyse fra tænketanken Kraka.

Betalt frokostpause Sådan har Kraka regnet Værdien af 30 minutters ekstra arbejdstid beregnes kun for 90 procent af de offentlige ansatte, da 10 procent ikke har betalt frokostpause ifølge Produktivitetskommissionen. Beregningen er lavet ved at gange tidsforbruget med løn pr. præsteret time, som afspejler arbejdsgivernes lønomkostninger pr. time. Når de ansatte arbejder mere, skabes der et bruttooverskud af offentlig produktion. Det overskud er medregnet i de samlede resultater. Du kan læse analysen her. Kilde: Kraka

Når omtrent 90 procent af de offentlige ansatte i dag spiser frokost i arbejdstiden, kan værdien af den betalte frokostpause nemlig fastsættes til op imod 29 milliarder kroner om året.

»Der er tale om relativt stort beløb, og det er vigtigt at få sat værdi på den her post. Hvis du sammenligner med det omtalte løngab med udgangspunkt i 2008, der ligger på 6 milliarder, er 29 milliarder et stort beløb«, siger Jens Hauch, der er cheføkonom i Kraka.

De ansattes løn udgør størstedelen af værdien af frokostpausen, som er størst på det kommunale område med 13,7 milliarder og henholdsvis 6,6 og 4,1 i stat og region. De sidste 4,4 milliarder er det overskud, der kommer af, at de offentlige ansatte vil bruge biler, kontorer og operationsborde en halv time mere hver dag.

»Fjerner man frokostpausen helt, kan man desuden øge arbejdsudbuddet med 40.000-50.000 fuldtidsansatte«, siger Jens Hauch og uddyber, at arbejdsudbuddet til sammenligning vil stige med 8.000, hvis du fjerner topskatten helt.

Han understreger, at analysens resultater er højt sat, da mange ansatte i det offentlige allerede arbejder helt eller delvist i deres betalte frokostpause. Den opgjorte værdi forudsætter med andre ord, at de offentligt ansatte rent faktisk holder en halv times frokostpause hver dag, hvor de ikke er til rådighed for arbejdsgiveren.

Af samme årsag er der god grund til at forholde sig skeptisk til Krakas analyse, mener Bent Greve, der er professor i samfundsvidenskab på Roskilde Universitet.

»Langt de fleste offentligt ansatte er til rådighed under deres frokostpause. Man kan ikke forestille sig, at politiet, sygeplejersker eller plejehjemsmedarbejdere har ret til at forlade arbejdspladsen, fordi de har frokostpause. Så jeg anser resultatet som overvurderet, og jeg mener ikke, at man kan lave opgørelsen på den måde«, siger Bent Greve.

Kraka påpeger ligeledes i analysen, at man anser det for usandsynligt, at de offentlige ansatte vil acceptere en afskaffelse af den betalte frokost uden en hel eller delvis lønkompensation. Der er altså ikke tale om et beløb staten kan spare ved at ophæve den betalte frokostpause.