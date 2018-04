Læger bøjer regler for at sikre stressramte offentligt tilskud Flere læger henviser folk med stress til psykolog, selv om det er i strid med reglerne. Sundhedsministeren er klar til at se på psykologordningen.

Flere læger omgår reglerne for at kunne henvise patienter med alvorlig stress til psykolog og dermed sikre de stressramte et offentligt tilskud, som de ellers ikke er berettiget til. Det viser en rundspørge blandt praktiserende læger, som Politiken har foretaget.

»Det kan blive altoverskyggende til et punkt, hvor stressramte har brug for at tale med en psykolog, og der kan det være nødvendigt at omgå reglerne«, siger praktiserende læge Jette Willendrup på ydre Nørrebro i København.

Hun er en af de 56 tilfældigt udvalgte deltagere, som Politiken har talt med rundt om i landet. 24 af de praktiserende læger – mere end 4 af 10 – fortæller, at de har bøjet reglerne og har henvist stressramte patienter til psykolog, så staten betaler hovedparten af regningen. 3 af 4 læger i rundspørgen er utilfredse med, at stress ikke medfører tilskud.

Når det gælder psykologhjælp, har læger 11 henvisningskriterier, blandt andet incestofre, angst og depression, men stress er ikke et af dem.

Praktiserende læge på Amager Torben Larsen omgår også reglerne en håndfuld gange om året.

»Som læger er vi forpligtede til at hjælpe vores patienter så godt som muligt, og jeg oplever, at flere og flere i min praksis er ved at brænde helt ud med stress. Der er forsvindende få muligheder for offentlig hjælp«, siger Torben Larsen.

Kun 26 af landets 98 kommuner har et offentligt behandlingstilbud til stressramte, men tilbuddene varierer i kvalitet og omfang. Nogle har stressklinikker, der tilbyder gruppeterapi og mindfulness, mens andre kommuner blot tilbyder museumsbesøg eller en gåtur i skoven.

Med en henvisning i hånden får patienten dækket 60 procent af psykologens honorar af sin region og skal selv betale omkring 400 kroner per konsultation.

Christian Freitag, formand for Praktiserende Lægers Organisation (PLO), har også henvist patienter med »svær stress«, men understreger, at læger bør overholde reglerne. Han siger:

»Vi gør det ikke med hovedet under armen. Vi gør det med det formål at hjælpe nogle mennesker, der har det skidt«.

Danskerne er stressede »som aldrig før«, siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V), og det bekymrer hende: »Men det er bestemt også bekymrende, at flere læger bøjer reglerne. Jeg er ikke i tvivl om, at de gør det for at hjælpe personer med alvorlig stress. Men det er uholdbart. Derfor er det også væsentligt, at vi forholder os til det, når satspartierne til efteråret skal genforhandle psykologordningen«.

Formand for Danske Regioner Stephanie Lose understreger, at reglerne »som udgangspunkt« skal følges, men det kommer ikke bag på hende, at lægerne bøjer reglerne for visse patienter, siger hun:

»Det er et tegn på, at ordningen i dag ikke er god nok«.

Danske Regioner, der styrer samfundets udgifter til psykologhjælp, har netop foreslået, at psykologhjælp skal være gratis ved de eksisterende 11 kriterier. Men regionerne mener ikke, at alle stressramte skal have adgang til tilskud eller ligefrem gratis psykologhjælp.

»Men giver det mening at se på en fagligt afgrænset gruppe af stressramte, vil vi gerne det«, siger Stephanie Lose.

Der findes ingen national stressstrategi til bekæmpelse af den stigende stress i samfundet.

»Vi ved, at stress kan udvikle sig til angst, depressioner og sågar mindre hjerneblødninger, hvis det ikke behandles i tide. Derfor mener vi også, at stressramte bør tilbydes psykologtilskud.«, siger Eva Secher Mathiasen, formand for Dansk Psykologforening.

På 5 år er gratis psykologhjælp betalt af en privat sundhedsforsikring fordoblet, oplyser Mølholm Forsikring, Danmarks største udbyder af forsikringerne.