I dag demonstrerer tusinder af offentligt ansatte. Se, hvad der sker i dit lokalområde.

I aften brænder faklerne for de offentligt ansatte. I landets største byer går tusindvis af danskere på gaden for at demonstrere for en ny overenskomstaftale.

Via Facebook har tusindvis af mennesker meldt deres deltagelse i København, Aarhus og Odense. I de mindre byer planlægger flere fagforeninger aktivitetsdage eller fællesture ind til storbyerne for at støtte op om de igangværende forhandlinger.

10. april var den oprindelige dato, hvor arbejdsgiverne havde varslet lockout af 440.000 offentligt ansatte. Lockouten er dog udskudt, da parterne endnu forhandler i Forligsinstitutionen.

Demonstrationerne kommer også på dagen, hvor statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har lovet at oprette en velfærdspulje, hvis det ender i en storkonflikt.

Staten står til at spare 250 millioner kroner om dagen i lønudgifter, hvis der bliver en storkonflikt. Men de penge skal ikke bruges på besparelser, siger statsministeren ifølge DR.

»Vi ønsker ikke en konflikt, vi ønsker, det bliver løst, vi kunne ikke drømme om at spare en krone, og derfor kommer pengene tilbage, hvis det ender der«, siger han.

Dermed er der nok at tale om under dagens demonstrationer. Se, hvad der sker i dit lokalområde her - eller klik selv på kortet herunder.

Randers - kl. 14.00

På Jens Otto Krags plads mødes en række LO- og FTF-fagforeninger og afholder aktivitetsdag.

»På dagen sætter vi fokus på en lønudvikling på lige fod med de privat ansatte. At der er tillid til vores aftaler, også når det gælder den betalte spisepause. At der er vilje til at indgå en aftale om arbejdstid med alle, også lærerne. At vi passer på vores seniorer, så de kan holde til at blive i jobbet«, skriver arrangørerne.

Rønne - kl. 15.30

Offentligt ansatte mødes hos FOA på Fabriksvej 1 og »går i samlet trop med fanerne i front til Store Torv«.

Store Torv startede som eksercerplads for militæret, men har siden 1800-tallet været offentlig plads og knudepunkt for byens forretningsdrivende. Mange støvler har altså trampet over pladsen gennem historien.

Varde - kl. 16.00

Rådhuset i Varde, som blev tegnet af L.A. Winstrup og stod færdig i 1872, skal fra i eftermiddag lægge ører til kampråb og protestfaner fra lokale fagforeninger.

Furesø - kl 16.01

Furesø lokalafdeling drager i samlet flok til demonstration i København - undervejs samler de sympatisører op langs s-togslinjen.

København - kl. 16.45

På Thorvaldsens Plads i København har de lokale fagforeninger indkaldt til »historisk« demonstration i fællesskab mellem de tre hovedorganisationer, AC, FTF og LO. Blandt deltagerne vil være Politiforbundet, DJØF, FOA og »en stilladsarbejder fra det private arbejdsmarked«, skriver arrangørerne på Facebook.

Over de næste timer vil en lang række talere stå på podiet. Heriblandt afgående FOA-formand Dennis Kristensen og Politiforbundets formand Claus Oxfeldt.

Undervejs vil der være musik ved Sylvester og Nåleøjet.

Odense - kl 17.00

Tirsdag bliver Kongens Have over for banegården fyldt med fakler og kampråb.

»Med tændte fakler vil vi vise vores sympati og opbakning til forhandlerne med ønske om, at der findes en løsning for alle«, skriver arrangørerne.

Aftenens gæstetaler bliver Flemming Vinther, formand for Hærens Konstabel- og Korporalforening og chefforhandler for CFU og 180.000 statsansatte lige nu. Han har mange holdninger til den igangværende konflikt - læs nogen af dem her:

I skrivende stund har knap 500 meldt deres ankomst, mens yderligere 1.300 personer er interesserede.

Esbjerg - kl. 17.00

På Rådhuspladsen i Esbjerg går de faglige organisationer i fælles front for at vise sympati med forhandlerne i Forligsinstitutionen.

»Der skal sendes et signal om, at landet går i sort ved en konflikt. Arbejdsgiverne må tage vores beskedne krav alvorligt«, skriver arrangørerne.