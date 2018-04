Rasende Dennis Kristensen: KL-direktør har lavet »svinestreg af historisk format«

Det er et »frontalangreb på den danske model« og »en svinestreg af historisk format«, direktøren for Kommunernes Landsforening (KL) begår i dagens Politiken.

Det skriver FOA-formand Dennis Kristensen på Facebook, efter KL-direktør Kristian Wendelboe i et interview siger, at han er bekymret for den danske model.

»Direktøren – Kristian Wendelboe – lægger i interviewet en skarpladt maskinpistol på forhandlingsbordet med retning direkte mod lønmodtagerne, mens han presser fingeren mod aftrækkeren«, skriver Dennis Kristensen på dagen, hvor parterne igen skal mødes i Forligsinstitutionen.

Årsagen til vreden er Wendelboes bekymring om, hvorvidt de igangværende overensforhandlinger ender i en historisk storkonflikt. Det kan det blive enden på 'den danske model', hvor arbejdsgivere og arbejdstagere indgår frivillige overenskomster gennem forhandlinger, advarer han.

»Hvis det her kommer til en konflikt, bliver det så voldsomt, at man er nødt til at forhindre, at det sker igen. Al politisk energi på Christiansborg vil gå på at undgå at komme i den her situation igen«, siger Wendelboe i interviewet.

Det kalder Dennis Kristensen en »krystalklar trussel«.

»Træder konflikten i kraft, så vil Folketinget efterfølgende ændre mulighederne for at anvende kampskridt i den offentlige sektor, fordi konflikten set med politikernes øjne vil have haft for voldsomme virkninger«, skriver FOA-formanden.

'En krigserklæring'

Det indirekte skænderi er opstået få timer før, parterne skal mødes i Forligsinstitutionen for at forsøge at nå en aftale.

Og noget tyder på, det ikke er storm før stilheden.

Efter måneders fastfrosset forhandlingsklima begynder uroen at brede sig på Christiansborgs gange, skrev Politikens politiske redaktør Anders Bæksgaard tirsdag.

Hvis ikke parterne når hinanden i Forligsinstitutionen, skal forligsmanden senest tirsdag 17. april beslutte, om hun vil udskyde storstrejken og lockouten yderligere 14 dage.

Ellers træder storkonflikten i kraft, hvilket vil betyde, at op mod 440.000 offentligt ansatte står til at blive låst ude fra deres arbejdsplads.

Den omfattende lockoutvarsel fra arbejdsgiverne er noget af det, der særligt provokerer Dennis Kristensen, når Wendelboe så efterfølgende går ud og så tvivl om den danske model.

»Først varsler de offentlige arbejdsgivere, inklusiv KL, Danmarkshistoriens mest omfattende lockout mod offentligt ansatte og lukker dermed den offentlige sektor«, skriver Dennis Kristensen og fortsætter:

»Dernæst bliver denne aggressive kampstil, der er helt ude af proportioner i forhold til lønmodtagernes strejkevarsler på 10 procent af de ansatte, så i sig selv argumentet for, at politikerne på Christiansborg ikke bare må gribe ind med et lovindgreb her og nu, men tillige efterfølgende må fjerne eller begrænse muligheden for at bruge strejke og lockout i den offentlige sektor«.

Dennis Kristensen afslutter opslaget med at kalde Wendelboes udtalelser »en svinestreg af historisk format«.

»Ender det med konflikt i kommunerne ved OK 18, så vil denne rå krigserklæring fra Kristian Wendelboe på KL’s vegne stå tilbage i historien som det afgørende vendepunkt, hvor forlig blev til forlis«.