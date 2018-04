Overblik: Betalte frokostpauser, løn og storkonflikt

Under det meste af overenskomstforhandlingerne har parterne trods uenighed udvist forhandlingsvilje og virket fortrøstningsfulde.

Men forud for dagens forhandlinger har tonerne ændret sig markant.

De fortrøstningsfulde er blevet fulde af bekymring, og presset på parterne er blevet større, efter at KL's administrerende direktør Kristian Wendelboe til Politiken i dag har sagt, at en storkonflikt vil kræve politisk indgreb i det offentlige overenskomstsystem.

»De her overenskomstforhandlinger er overstået. Der er ikke mere at gøre«, sagde FOA-formand Dennis Kristensen til DR, kort før han trådte ind i forhandlingslokalet.

Tirsdag i næste uge skal forligsmanden have lagt et mæglingsforslag på bordet, men der er fortsat lange udsigter til, at man får løsnet den gordiske overenskomstknude.

Her kan du få et overblik over forhandlingernes knaster og vigtige skæringsdatoer.

Løn

Der ligger fortsat tre store bump på vejen mod et endeligt resultat. De tre bump hedder løn, betalte frokostpauser og lærernes arbejdstid.

Hvilke lønkrav, kommunerne og regionerne har taget med til bordet, er uvist. Men som Politiken tidligere har kunnet fortælle har de statsansatte stillet krav om lønstigninger på 8,2 procent over tre år, mens staten har tilbudt 6,7 procent. Da parterne ved lov har fået mundkurv på, er det umuligt at sige, hvor meget de er kommet hinanden i møde.

Parterne er i bund og grund enige om, at de offentlige ansatte skal have del i den højkonjunktur, landet befinder sig og at den private og offentlige lønudvikling skal følges nogenlunde ad.

Men det er i mellemregningerne uenigheden opstår.

Spørgsmålet er nemlig, hvorvidt det er økonomi- og indenrigsministeriets fremskrivninger på 8,6 procent i den private lønudvikling, parterne skal styre efter, eller sidste års private overenskomstforlig på 6,9 procent.

Det private forlig, siger arbejdsgiverne, mens lønmodtagerne hellere vil stole på ministeriets beregninger.

Dennis Kristensen sagde i marts, at man var villig til at slække på lønkravene, såfremt lønmodtagerne fik en større andel i den såkaldte reguleringsordning, hvis formål er at sikre en parallel lønudvikling. Det vil med andre ord sige, at hans medlemmer i højere grad end i dag følger med de private lønninger skulle udviklingen vise sig at være højere end forventet.

Lærernes arbejdstidsaftale

Lærerne har krævet realitetsforhandlinger om en ny arbejdstidsaftale, som siden regeringsindgrebet i 2013 har været reguleret ved Lov 409. Lærerne har erkendt, at man ikke kommer tilbage til tiden før, men har accepteret at gå med på KL's præmisser i en vis udstrækning.

Et kendt udspil har været, at lærerne skal have en ugenorm, som tilsvarer HK-ansatte skolesekretærer. Det har arbejdsgiverne imidlertid afvist, og lærerne er gået på kompromis med egne krav og står nu fast på en kvartalsnorm. Det vil sige, at den gennemsnitlige arbejdstid skal opgøres hver tredje måned og ikke på årsbasis, som er tilfældet i dag.

Lærernes krav er en del af lønmodtagerens såkaldte musketered. Danmarks Lærerforening har imidlertid ikke vetoret. Det betyder, at det i sidste ende er musketeerne, der i fællesskab vurderer, om arbejdsgiverne er kommet kravet om »realitetsforhandlinger« i møde.

Frokostpause

Musketereden omfatter også de statsansattes krav om at få skrevet den betalte frokostpause ind i overenskomsten. I dag har langt størstedelen af de offentligt ansatte betalte frokostpauser, men i efteråret såede Moderniseringsstyrelsen tvivl om den ret. Man anså frokostpausen som en lokalt aftalt kutyme, hvilket lønmodtagerne opfattede som et angreb på de statsansatte.

Innovationsminister Sophie Løhde har afvist, at hun vil fratage de statsansatte den betalte frokostpause, men ønsker omvendt ikke at skrive det ind i en overenskomstaftale. Til gengæld har ministeren foreslået, at man freder frokostpausen i den næste overenskomstperiode, hvilket de statsansattes chefforhandler Flemming Vinther ikke anerkender som en reel imødekommelse.