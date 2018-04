Erfarne forhandlere: Tumult bremser næppe forligsmanden

En skæbnetime for den danske model, som er på vej »ud over kanten«, lød det dramatisk fra Christian Wendelboe, direktør i Kommunernes Landsforening, onsdag i Politiken.

Meldingen kom netop på dagen, hvor forligsmand Mette Christensen havde indkaldt forhandlerne i kommunerne til en ny omgang forhandlinger i Forligsinstitutionen.

På lønmodtagersiden blev meldingen opfattet som en trussel, provokation og en »svinestreg af historisk format«, som FOA-formand Dennis Kristensen udtrykte det.

Forligsmand i boble

Men meldingen kommer dog næppe til at påvirke forhandlingerne i forligsmandens regi, lyder vurderingen fra forhandlere, som tidligere har prøvet turen i Forligsinstitutionen på Skt. Annæ Plads.

»Jeg kan ikke forstille mig, at forligsmanden bliver påvirket af ballade og dramatiske udmeldinger. Hun sidder i en glasboble i øjeblikket«, siger Mads Lebech, der har en fortid som konservativ borgmester på Frederiksberg og var kommunernes topforhandler ved de dramatiske overenskomstforhandlinger i 2008, som endte med ugelange strejker blandt sosu’er, pædagoger og sygeplejersker.

»Når man sidder i Forligsinstitutionen, er det en meget struktureret proces«, forklarer Mads Lebech.

Finn Larsen var sekretariatschef i LO fra 1987 til 2015 og har ikke tal på, hvor mange gange han har siddet i Forligsinstitutionen i timevis.

»Forhandlingerne kører ikke i grøften på grund af en måske provokerende udmelding. Forligsmænd er ligeglade med tumult. Det er min erfaring«, siger han.

Forhandlingerne om nye aftaler om løn og arbejdsvilkår for 750.000 offentligt ansatte har stået på i månedsvis. Der er varslet strejker og lockout for omkring en halv million offentligt ansatte. De kunne være trådt i kraft umiddelbart efter påske, men forligsmand Mette Christensen valgte at udskyde konflikterne i 14 dage for at se, om hun kunne nå et forhandlingsresultat.

»Jeg tror, at forligsmanden er på vej med en skitse til et forlig. Hun er ved at have samlet materiale til en forligsskitse, som hun så kan præsentere arbejdsgivere og lønmodtagere for, formentlig i løbet af weekenden«, siger Finn Larsen.

En lignende vurdering lyder fra andre erfarne forhandlere, som blot ikke ønsker deres navn frem.

Tre stridspunkter

Der er tre afgørende punkter, som en forligsskitse skal håndtere.

For det første skal der lægges en lønramme. Her har lønmodtagerne krævet lønstigninger på mere end 8 procent over de næste 3 år, mens arbejdsgiverne har tilbudt i underkanten af 7 procent. Der vil antagelig også skulle være en såkaldt rekrutteringspulje, som sikrer ekstra lønmidler til at ansætte sosu-personale. Landets kommuner har i stigende omfang svært skaffe personale til ældreplejen, og samtidig er det lykkedes FOA-formand Dennis Kristensen at sætte vilkårene for sosu’er højt på den offentlige dagsorden.

Dernæst er der lærernes arbejdstidsregler, som i øjeblikket er reguleret ved lov. Her er det krav fra en samlet fagbevægelse, at der kommer en aftale om arbejdstiden. Endelig skal der findes løsning på den betalte frokostpause, som navnlig optager Akademikerne (AC). Striden går på, om frokostpausen er en ret eller et personalegode, som kan afskaffes på linje med en frugtordning.

Afgørende øjeblik

Hvis det lykkes forligsmanden at strikke en forligsskitse sammen, som bliver præsenteret for forhandlerne for arbejdsgivere og lønmodtagere, kræver det gode nerver at sige nej, lyder vurderingen fra Mads Lebech.

»En konflikt er dyr både økonomisk og menneskeligt for begge parter. Det vil være tungt at stå med ansvaret og sige nej til en forligsskitse. Den part, som siger nej til en forligsskitse, vil få ansvaret for at lamme landet med en konflikt«, siger Mads Lebech.