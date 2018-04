Dansk Folkeparti trækker støtten til regeringens omstridte databeskyttelseslov

Den omstridte Gladsaxe-model

Hvis databeskyttelsesloven vedtages i sin nuværende form, har regeringen tilkendegivet, at den vil bruge ministerbekendtgørelsen til at vedtage den omdiskuterede Gladsaxe-model, Politiken før har beskrevet.

Det vil give kommuner ret til at iværksætte en historisk registrering af forældre og deres børn, hvor data fra en lang række registre samles.

Målet er at opdage udsatte børn så tidligt som muligt. Kritikere, såsom tænketanken Justitia, kalder forslaget »et kæmpe indgreb i retten til et privatliv og borgernes ret til beskyttelse af deres personoplysninger som følge af menneskerettighederne«.

Helt så langt går Dansk Folkepartis Peter Kofoed Poulsen ikke.

Han tror, regeringen har gode hensigter med forslaget. Men han mener også, Folketinget skal træffe afgørelsen, når det gælder sådan brug af persondata:

»Jeg har som udgangspunkt ikke noget imod, at man bliver bedre til at dele data ude i kommunerne, hvis det handler om at hjælpe udsatte børn og unge. Men hvis regeringen vil bruge persondata til gode formål, så bør den også kunne finde politisk flertal for det i Folketinget og have åbne debatter om det i salen. Det er ikke skidt, men et af goderne ved demokratiet«, siger Kofoed Poulsen.

Statsministeren på banen

Tirsdag blev statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) bedt om at forklare, hvorfor det er vigtigt for regeringen, at Folketinget skal fratages retten til at træffe afgørelser i brugen af persondata.

Statsministeren fastslog, han ikke var dybt inde i sagen, men at det vil være administrativt besværligt, hvis Folketinget hele tiden skal træffe afgørelser om delingen af data.

»Der er en naturlig arbejdsdeling, hvor ikke enhver ting skal i Folketingssalen. Det tror jeg nu, vi alle sammen grundlæggende kan være tjent med«, sagde Lars Løkke Rasmussen om lovforslaget.

Det argument køber Peter Kofod Poulsen dog ikke umiddelbart: