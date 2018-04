Regeringen vil sprøjte en milliard i økologien

Regeringen vil have flere økologiske landmænd og fremlægger fredag derfor en ny vækstplan for dansk økologi.

Det skriver erhvervsmediet Finans.

Et centralt element i planen, som Dansk Folkeparti også er med i, er, at der i 2018 og 2019 i alt afsættes næsten 1,1 milliarder kroner til at støtte landmænd, som vil omlægge til økologisk drift.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) fortæller til Ritzau, at der er stor efterspørgsel efter danske, økologiske fødevarer.

»Man mærker en højere efterspørgsel fra de danske forbrugere på økologiske produkter. Faktisk har vi det største hjemmemarked i verden, hvor over ti procent af hjemmemarkedet er økologisk«, siger ministeren.

Det er dog ikke kun herhjemme, at flere og flere vil have økologiske varer.

»I forhold til eksporten oplever vi i steder, hvor middelklassen vokser, at efterspørgslen bliver større. Særligt i Kina kan vi se det«, tilføjer Esben Lunde Larsen.

Han forklarer, at omlægningsstøtten er nødvendig, fordi det koster mange penge for den enkelte landmand - og så tager det lang tid.

Ministeren understreger samtidig, at der fortsat vil være behov for konventionelle landmænd. Og deres behov har man da også taget højde for, lyder det.

»Vi har jo blandt andet lavet en landbrugspakke, der har givet mulighed for en bedre økonomi for de konventionelle landmænd«, siger han.

Foreningen Økologisk Landsforening er ikke overraskende glad for vækstplanen.

»Der er så meget vækst i salget på både hjemmemarkedet og en række eksportmarkeder, at vi i den grad har brug for at få endnu større arealer omlagt til økologisk drift«, siger markedschef Henrik Hindborg fra Økologisk Landsforening til Finans.

ritzau