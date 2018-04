Storkonflikt vil også ramme privatansatte

Det er ikke kun sygeplejersker og lærere, der kan se frem til aflåste arbejdspladser, hvis en storkonflikt bryder ud. Mange tusinde privatansatte risikerer at stå uden arbejde og løn, hvis vitale dele af det offentlige lukker.

En rundringning til 10 firmaer og fagforbund foretaget af Politiken viser, at en eventuel strejke og lockout for omkring 500.000 offentligt ansatte vil brede sig som ringe i vandet i det private erhverv.

Konflikten risikerer blandt andet at ramme privatpraktiserende psykologer og rengøringsmedarbejdere på skoler og daginstitutioner og lukke for slagteriernes kødproduktion. I alt er der tale om privatansatte i titusindvis.

Det er arbejdsgiverne, der har sørget for at gøre det her voldsomt Flemming Vinther, chefforhandler for de statsansatte

De fleste af faggrupperne er time- eller kontraktlønnede, og derfor risikerer de at stå med en reduceret eller tom lønkonto, hvis en konflikt bryder ud.

Især de danske slagterier risikerer at blive hårdt ramt, da fagbevægelsen har varslet strejke for store dele af fødevarekontrollen. Uden kontrol lukker slagterierne de facto, da man ikke kan slagte uden at kontrollere, om dyrene bærer rundt på sygdomme. Dermed kan en lockout være lig med et farvel til frikadellerne på spisebordet i en periode – med mindre farsen altså kommer fra fryseren.

»Når ikke der kommer levende grise ind på slagterierne, så vil virksomhederne blive tømt, og så bliver den her branche lagt ned. Det er kæmpestort. Det er en fødevarebranche i milliardklassen, der ryger på standby«, siger næstformand i Fødevareforbundet NNF Jim Jensen, der i går var til krisemøde med slagteribranchen om netop det problem.

Afskediget uden varsel

I Fødevareforbundets overenskomst står, at i forbindelse med andre gruppers konflikt vil medarbejderne blive afskediget uden varsel og i stedet ryge på dagpenge eller kontanthjælp. Omkring 6.000 af forbundets medlemmer risikerer at blive ofre for den bestemmelse.

Fagforbund og virksomheder har endnu ikke fuldt overblik over konsekvenserne for de privatansatte, men profetien er enslydende: Det vil ramme hårdt – også i det private erhverv.

Chefforhandler for de statsansatte Flemming Vinther ærgrer sig over, at konflikten på det offentlige arbejdsmarked kan ramme danskere, der ikke er indblandet i konflikten.

»Det er rigtig ærgerligt. Konflikten er rettet imod arbejdsgiveren. Men man må bare sige, at det er nogle af de konsekvenser, en konflikt har. Derfor skal vi også forsøge at skabe forståelse for, hvorfor kampen er vigtig«, siger Flemming Vinther.

Innovationsminister Sophie Løhde (V) mener modsat, at det har været fagbevægelsens strategi fra dag et:

»Fagbevægelsen har nøje udvalgt sine strejkemål, der vil ramme og lamme det danske samfund hårdt, og som for eksempel sender tusindvis af slagteriarbejdere hjem uden løn og uden strejkekasse. Derfor var vi nødsaget til at reagere med lockoutvarsel for at presse både dem og os til at forhandle en aftale på plads, så vi undgår konflikt«, skriver Sophie Løhde i en mail til Politiken.

Den anklage afviser fagbevægelsen: »Det er noget vrøvl. Vi udtog 10 procent til strejke, og det skal vi som minimum. Så udtager arbejdsgiverne 440.000 til lockout, så det er ikke os, der spekulerer i at gøre det her mere omfangsrigt. Det er arbejdsgiverne, der har sørget for at gøre det her voldsomt«, siger Flemming Vinther og tilføjer, at »meget arbejde i det offentlige kører som en underliggende motor i samfundet, og derfor bliver de usynlige hænder lige pludselig synlige«.