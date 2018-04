Sjælsmark gør børn urolige, aggressive og hvileløse

Røde Kors skriver, at børn og voksne i asylsystemet generelt er påvirkede af deres oplevelser i hjemlandet og under flugten, at de ofte er traumatiserede, og at det kan være svært at sikre stabilitet og tryghed for børnene, når de skal flytte mellem centre.

Det er svært at adskille betydningen af indkvarteringsvilkårene på udrejsecentrene fra den generelle situation, som de afviste befinder sig i, men flytningen til Sjælsmark er for mange familier en flytning, der følger i forlængelse af en række andre flytninger, og børnene oplever, at deres hverdag, deres skole og deres venner bliver taget fra dem.

»Denne store omvæltning har meget negativ indvirkning på børnenes trivsel. De fortæller til Røde Kors’ socialkoordinator, sundhedsplejerske og pædagogisk personale, at de føler sig ensomme og savner deres tidligere skole, venner og fritidsklub, og at de oplever, at det hele er uoverskueligt. De forstår ofte ikke, hvorfor de er flyttet til Sjælsmark, og de oplever det som en udefinerbar straf«, skriver Røde Kors til ombudsmanden. Særligt for Sjælsmark er den negative omtale i medierne, og generelt oplever børnene, at deres forældre er blevet yderligere kede af det og bekymrede for fremtiden.

»Medarbejderne i klubben for 6- til 17-årige, oplyser, at de ser nedadgående trivsel for mange børn, og at børnene ofte er urolige aggressive og hvileløse og udtrykker stor bekymring for deres egen og deres families fremtid«.

Magtesløse ansatte

Også en ny rapport fra Dansk Flygtningehjælp går tæt på Sjælsmark. Flygtningehjælpen har talt med 34 anonyme socialkoordinatorer og socialrådgivere fra de asylcentre og kommuner, hvor centrene ligger. Konklusionen er, »at vi accepterer mistrivsel hos asylsøgende børn, som vi aldrig ville acceptere hos danske børn«.

Rapporten konkluderer, at mistrivslen er særlig udbredt på udrejsecentrene, og de ansatte føler sig magtesløse. I nogle familier er skredet så meget, at de ansatte efter serviceloven burde skride ind, men årsagerne til, at det går dårligt, har alle rod i udlændingeloven. Det handler om afslag på asyl, årelangt ophold i asylsystemet og utallige flytninger fra center til center, og selv om de ansatte greb ind, ville forholdene alligevel ikke ændre sig.

»Det er jo en politisk aftale, at Sjælsmark skal findes, og at det skal være belastende at bo der. Og det er det, det kan vi jo se. Vi har jo sager med en mor, der har forsøgt at hænge sig i en ledning i gyngestativet. Og det er da ved gud ikke godt for hendes børn at stå og se på, men det kan vi jo ikke grundlæggende ændre. Jo, vi kan sende en masse mennesker ud og snakke med de børn, men det ændrer jo ikke ved deres omstændigheder derude«, siger en medarbejder.

Foto: Miriam Dalsgaard I fem år boede Özlem med sin mor Howaida og sin far og sin bror i Allerød før de kom til Sjælsmark. »Jeg havde mit eget værelse med Barbiedukker, en blomsterlampe og billeder af prinsesser, og i haven havde vi gynger og en trampolin«. Foto: Miriam Dalsgaard

Fra politisk hold hævdes det jævnligt, at »forældrene tager deres børn som gidsler«, men asylchef Eva Singer fra Dansk Flygtningehjælp mener ikke, at forældrenes forkerte beslutninger bør ramme børnene.

»Børnene kan jo ikke bruge til noget, at de i princippet skal rejse. Faktum er, at der er høj sandsynlighed for, at situationen ikke blot er midlertidig, og derfor bør hjælpen til barnet tage afsæt i den enkeltes situation. På ingen andre lovområder i Danmark straffes børn for forældrenes beslutninger«, siger Eva Singer i en rapport, som opsummerer situationen med disse ord:

»Mens et kortvarigt ophold på et udrejsecenter op til en planlagt udsendelse kan være acceptabelt for afviste børn og unge, er påbuddet om opholdspligt på udrejsecenter til familier, der befinder sig i en fastlåst udsendelsesposition, og som politiet ikke har kunnet udsende tvangsmæssigt i årevis, en uacceptabel tilsidesættelse af barnets tarv«.

Hysteriet forsvinder

I værelse 115 er der kun mor og far og Özlem. Eftertænksomme Ibrahim på 12 år er hos ’bedstefar Henning’. Henning Werner, som bedstefar hedder, læste om familien og tilbød at hente Ibrahim en gang om ugen. Så ser de fjernsyn sammen, går i biografen, spiser pizza og tager på Teknisk Museum i Helsingør, hvor 81-årige Henning Werner er guide.