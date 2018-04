Optimisme før skæbnemøde: »Det er i dag, vi SKAL lave aftalen. Vi har nærmet os hinanden. Det er muligt«

I dag er det knald eller fald for din daginstutionsplads, ungernes skolegang og mange andre forskellige funktioner i danskernes hverdag, som står og falder med overenskomstforhandlingerne.

Klokken 10 sætter forhandlere fra kommune, region og stat sig for første gang i løbet af overenskomstforhandlingerne sig ved samme bord for at forhandle i Forligsinstitutionen.

Formanden for Socialpædagogerne Benny Andersen skriver på Twitter, at han tror på, det lykkes i dag.

I går aftes forlod forhandlere fra regionen og staten Forligsinstitutionen klokken 21, så alle kunne nå hjem og få en god nats søvn, lød meldingen. Og Anders Bondo gjorde det efter gårsdagens anstrengelser klart, at han er positivt stemt for det kommende møde i dag.

»Derfor tror jeg faktisk, at det her med, at nu sidder vi i samme bygning og finder en løsning, det kan være columbusægget. Det håber jeg rigtig meget på«, sagde Bondo i går aftes.

Fire mulige scenarier

Sidste udkald for at finde en løsning for overenskomstforhandlingerne er klokken 23.59 i aften.

Hvis ikke parterne kan finde fælles fodslag, er der fire mulige scenarier.

1. Enten kan forligsmanden Mette Christensen udskyde konflikten endnu en gang, hvilket giver parterne 14 dage mere at forhandle i.

2. Alternativt kan forligsmanden vælge at fremlægge et såkaldt mæglingsforslag, som skal sendes til afstemning blandt fagbevægelsernes medlemmer.

3. En tredje mulighed er at forligsmanden simpelthen kan sætte tiden i stå. Helt bogstaveligt. Hvis hun omkring midnat i aften fornemmer, at der er fremdrift i forhandlingerne, kan hun stoppe uret, så parterne ikke skal lade sig bremse af deadlinen omkring midnat. Sker det, skal forhandlerne finde en løsning, inden de forlader lokalet.

4. Sidste mulighed er, at forligsmanden giver op, og alle bestræbelserne falder på gulvet, og så bryder konflikten med både strejke og lockout ud.

Musketered splitter fagforbund

Det er stadig de samme tre knaster, som skiller parterne ad. Lærernes arbejdstid, de betalte spisepausen og lønstigningen. Alle tre forhold er en central del af musketéreden, der siden dag 1 har fungeret som hjørnestenen i fagforeningens forsvar.

Eden blev indgået, inden forhandlingerne begyndte, og har igennem hele processen spillet en afgørende rolle.

Men når fagbosserne i dag i fællesskab sætter sig til forhandlingsbordet, er der tilsyneladende forskellige udlægninger af, hvor tæt fagforbundene står sammen. Det viser en rundringning, hvor Politiken har talt med 31 kredsformænd i FOA og Danmarks Lærerforeningen.

For mens 16 ud af 17 af de adspurgte kredsformænd fra Danmarks Lærerforening opfatter musketereden som en aftale, der indebærer, at ingen faggrupper stemmer for en aftale, hvis ikke alle andre fagforbund også er tilfredse, ser det anderledes ud hos FOA.

Her mener 13 ud af 15 kreds- og næstformænd, at der skal indgås en aftale, hvor det er muligt, og dermed ikke nødvendigvis en samlet løsning på tværs af kommuner, regioner og staten.

Strejke eller lockout

I dag må musketéreden altså stå sin prøve. Viser det sig, at der er for langt mellem parternes opfattelse af aftalen, risikerer forhandlingerne at bryde sammen, og det kan udløse både strejke og lockout.

Konflikten kan begynde om fem dage, altså søndag den 22. april. Det er op til forligsmanden at beslutte, om strejke og lockout skal starte samtidig.

Dog træder den varslede lockout allersenest i kraft den 28. april.