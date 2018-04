Tanken bliver ved med at dukke op: Kunne jeg finde på at forgribe mig på dem? Gennem 20 år har Carsten Stoemann Rasmussen spurgt sig selv: Er jeg pædofil? Han kunne ikke selv finde svaret.

Carsten Stoemann Rasmussen står alene ude i vandet. Det er en sommerdag i 1998, han er 22 år og er taget på stranden med et par venner.

Mens de andre småsludrer på land, får han en tanke: Det ville være frækt at tilfredsstille sig selv ude i vandet. Han tager sine badebukser af og giver sig selv udløsning under vandoverfladen. Der er ikke nogen, der ser det.

Da han kommer hjem, slår det ham pludselig: Han var jo faktisk ikke alene i vandet. Otte-ti meter fra ham legede en far med sine to børn i vandet. Så de det?

Carsten Stoemann Rasmussen fyldes af væmmelse, da den næste tanke slår ham: Tilfredsstillede han i virkeligheden sig selv ude i vandet, fordi han havde lyst til at gøre det, når børnene var i nærheden? Var det sådan, det var?

Episoden bliver ved med at køre rundt i hans hoved. Han bor hos sine forældre, hans mor er dagplejemor, og især om morgenen, når børnene bliver afleveret og måske græder lidt, har han svært ved at være i huset. Så kører tankerne.

»Jeg forsøger at skubbe det væk, men tanken bliver ved med at dukke op: Kunne jeg finde på at forgribe mig på dem?«.

Et liv med tvangstanker

Carsten Stoemann Rasmussen er i dag 41 år. Han ved, at mange stejler, når han fortæller sin historie, for det kan være svært at rumme, at nogen mod deres egen vilje kan have seksuelle tanker om børn.

»Vi er nogle, der tror om os selv, at vi er pædofile, selv om vi ikke tænder på børn. Vores krop reagerer bare, som om vi gjorde«, siger han.

Som ung fik han diagnosen OCD, Obsessive Compulsive Disorder – en psykiatrisk sindslidelse, der giver tvangstanker og tvangshandlinger. OCD kaldes også for tvivlesyge. Og det meste af sit voksenliv har Carsten Stoemann Rasmussen været i tvivl om, hvem han er.

Fakta Hvad er OCD? Mellem 2 og 3 procent af danskerne lider af OCD (Obsessive Compulsive Disorder). OCD er en psykiatrisk lidelse, der giver tvangstanker og -handlinger. Tvangshandlinger er ritualer, som personen føler er nødvendige for at forhindre, at noget uønsket sker, og giver angst, hvis de undlades. De mest almindelige typer tvangstanker: Overdreven frygt for bakterier eller virus. Angst for at begå fejl – »fik jeg nu låst døren, slukket kaffemaskinen, etc.«. Angst for at være pervers eller pædofil. Overdreven fokus på orden, symmetri og nøjagtighed. OCD kan behandles, oftest med terapi og evt. medicin. Carsten Stoemann Rasmussen har skrevet bogen ’OCD’drengens tabu’ om sit liv med OCD. Vis mere

»De her overgrebstanker, er de en del af min OCD? Eller er jeg pædofil?«.

Siden han var syv, har han haft tanker, der har gjort ham angst. Som barn var han bange for at blive smittet med hiv, så han dækkede toiletbrættet til med toiletpapir, når han skulle på wc, og åbnede døre med albuen.

I skolen var han flittig, og som teenager lavede han et ritual om, at han skulle række hånden op, hver eneste gang en lærer i skolen spurgte om noget.

Da han gik i pubertet, lavede han også et ritual for sin seksualitet: Hver anden dag skulle han give sig selv udløsning på familiens badeværelse.

Jeg kan kun tænke det her: Den er god nok. Jeg er det frygtelige menneske, jeg har frygtet, jeg er Carsten Stoemann Rasmussen

»Jeg var bange for, at jeg ikke kunne koncentrere mig om mine lektier, hvis ikke jeg fik udløsning ofte. Så jeg tvang mig selv til det – også de dage, hvor jeg ikke havde lyst. Men jeg var virkelig bange for, om nogen kunne blive gravid, når de brugte badeværelset. Jeg lavede et rengøringsritual, som tog et par timer, hvor jeg blandt andet vaskede gulv to-tre gange«.

Hvem er jeg?

Efter episoden på stranden begynder Carsten Stoemann Rasmussen at holde øje med sin krop. Reagerer den på børn? Når han kigger i reklamer fra Føtex og Kvickly, mærker han for eksempel en kildrende fornemmelse i underlivet, når han når til siderne med børnetøj.

Han dropper reklamerne. Han slukker også for tv og radio, når nogen taler om pædofili. Han kan ikke holde det ud. Sådan gør han i mange år – undviger børn og alt, der handler om pædofili.

Carsten Stoemann Rasmussen bliver uddannet inden for handel og arbejder i forskellige isenkrambutikker. En dag, da han er på arbejde, kommer en børnefamilie ind i forretningen.

»Da jeg kigger på de to børn, tænker jeg, at det er nogle søde børn. Og med det samme kan jeg mærke, at jeg begynder at svede. Jeg føler efter i mit underliv. Jeg kan mærke en sitren, nogle små bevægelser«.

Under resten af ekspeditionen har han svært ved at holde tårerne tilbage.

»Jeg kan kun tænke det her: Den er god nok. Jeg er det frygtelige menneske, jeg har frygtet, jeg er«.

Seksuel lyst eller tvangstanker?

Mellem 1 og 3 procent af den mandlige voksenbefolkning har af og til seksuelle tanker om børn, har tyske undersøgelser vist. Sexologisk Klinik Regions Hovedstadens Psykiatri driver en anonym telefonrådgivning for voksne med seksuelle tanker om børn, og hvert år ringer mellem 60 og 80 personer til rådgivningen.

I knap hvert tiende tilfælde vurderer rådgiverne, at de taler med et menneske, som ikke er pædofil, men i stedet lider af OCD, fortæller overlæge Ellids Kristensen. Her lytter rådgiverne især efter, om der er tvangstanker om andre ting, og om personen bliver skræmt eller seksuelt opstemt over de seksuelle tanker om børn.

»En klassisk pædofil vil dyrke de seksuelle tanker om børn og lege med fantasierne for at opnå seksuel ophidselse. Den OCD-ramte vil derimod typisk blive bange og væmmes ved sig selv«, siger hun.

Er OCD-ramte med seksuelle tvangstanker om børn ufarlige i forhold til at begå overgreb mod børn?

»Ja, typisk er de ufarlige«.