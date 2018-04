Sammenkædning: Sådan kan lægen afgøre skolelærerens overenskomst

Parterne fra stat, region og kommune er blevet bedt om at tage sovepose og tandbørste med, når de fredag endnu engang skal ind til forhandlinger i Forligsinstitutionen. Der er med andre ord udsigt til en lang dag i selskab med forligsmand Mette Christensen, der ønsker at se forhandlingerne som en helhed.

NYE DATOER FOR KONFLIKT Tidslinje Næste gang forhandlere for kommune, region og stat mødes er fredag 20. aprilklokken 10. Fristen for en aftale mellem parterne er natten mellem 1. og 2. maj. Indgår de ikke en aftale, bryder en storkonflikt ud. Senest tirsdag 6. maj kan 100.000 offentligt ansatte begynde at strejke. Senest lørdag 12. maj bliver godt 500.000 offentligt ansatte lockoutet fra deres arbejdspladser. Desuden risikerer tusindvis af privatansatte at stå uden arbejde og løn. Det drejer sig blandt andet om rengøringsmedarbejdere, psykologer, slagterimedarbejdere. Også tog- og flytrafikken kan blive lammet. Hvis forligsmanden i løbet af de næste 14 dage erklærer forhandlingerne for definitivt afsluttet, fordi parterne ikke kan blive enige, vil strejke og lockout bryde ud fem dage efter sammenbruddet.

Er ønsket stort nok, har forligsmanden da også en ekstra mandel i risalamanden: Hun kan ifølge Forligsmandsloven sammenkæde mæglingsforslaget.

Gør hun det, kan en løsning for alle blive til én afstemning for alle.

Sammenkædning kan sikre at både stat, region og kommune bliver underlagt ét mæglingsforslag i stedet for tre forskellige. Det er et instrument, man traditionelt ser på det private arbejdsmarked. Erfaringen her viser, at et nej-flertal fra utilfredse områder som hovedregel bliver opvejet af et ja-flertal fra de øvrige områder, siger Laust Kristian Høgedahl, der er postdoc og arbejdsmarkedsforsker ved Aalborg Universitet.

»Det er det samlede flertal, der bestemmer om et mæglingsforslag skal accepteres eller forkastes. Derfor vil uenighed i enkelte forbund sandsynligvis bliver trukket med ind i et ja, hvis mæglingsforslaget sammenkædes«, siger han.

Og det var lige nøjagtig det, der skete på samme tid sidste år.

En ny overenskomst for 500.000 privatansatte fra LO blev stemt igennem hos medlemmerne med et snævert flertal. Fire forbund stemte imidlertid med et overvældende flertal nej. Knap 60 procent af LO's største forbund 3F stemte nej, og hele 87 procent stemte nej i Fødevareforbundet, NFF.

Men for stor frustration blandt tømrere og slagterimedarbejdere betød sammenkædningsreglen, at det samlet set blev stemt igennem på grund af et stort flertal hos blandt andet Socialpædagogernes Landsforbund, FOA og HK.

Dårlige erfaringer fra 2002

Det kan i praksis betyde, at lærerne må finde sig i en utilfredsstillende aftale om deres arbejdstid, hvis flertallet af staten og regionernes medlemmer er glade for det samlede forslag. Lægen og skolelærerens stemme vil altså vægte lige meget, når et eventuelt mæglingsforslag sendes til urafstemning.

Det er der imidlertid ikke tradition for i den offentlige sektor. Faktisk har en sammenkædning af hele den offentlige sektor intet historisk fortilfælde.

Men på statens område har man i Centralorganisationernes Fællesudvalg, CFU, en aftale, der svarer til det private arbejdsmarked. Der er altså tale om en samlet løsning og en koordineret afstemning for alle under CFU, siger Laust Kristian Høgedahl.

»Det bedste eksempel på det så vi i 2013. Her stemte 85 procent af gymnasielærerne nej til en ny aftale, men fik aftalen og nye arbejdstidsbestemmelser trukket ned over hovedet, fordi det samlet set blev et ja«, siger arbejdsmarkedsforskeren.

I 2002 prøvede man noget lignende på det kommunale område. Resultatet blev et knebent flertal for et forlig i det kommunale forhandlingskartel, KTO, trods massivt flertal af nej-stemmere hos sygeplejerskerne og lærerne. I Danmarks Lærerforening stemte mere end 90 pct. af medlemmerne nej. Det skabte splittelse blandt lønmodtagerne, men noget, de kunne enes om igen, var, at det ikke måtte gentages.

Alligevel er det nu en teoretisk mulighed, siger Laust Kristian Høgedahl, som dog ikke vil vurdere sandsynligheden.

»Forligsmanden fremsætter kun et mæglingsforslag, hvis parterne accepterer det. Men det er nogle ret ekstraordinære forhandlinger, fordi lønmodtagerne har stået last og brast om musketereden«, siger han.

Klokken 10 genoptager parterne forhandlingerne i Forligsinstitutionen på Sankt Annæ Plads i København. Forligsmanden har opbrugt sin bemyndigelse til at udskyde en konflikt. Derfor kan en en strejke starte senest den 6. maj og en lockout senest den 12. maj.

Kaster hun håndklædet i ringen inden da, vil eventuelt konflikt begynde fem dage efter.