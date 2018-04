Politiet forsøgte ikke at finde slettede mails i Tibetsagen Slettede mails kan næppe gendannes nu, fordi der er gået for lang tid. Men det blev aldrig forsøgt, mens de stadig var friske, viser nye svar fra Rigspolitiet.

Mystikken breder sig om grundlaget for, at to mellemledere ved Københavns Politi fik hele skylden for at Grundloven blev brudt i forbindelse med den kinesiske præsident Hu Jintaos besøg i København i 2012.

Nye svar til Folketinget tyder på, at Rigspolitiet ikke ligefrem var ivrige for at sikre sagens beviser i form af emails.

FAKTA Tibetsagen I juni 2012 var Kinas daværende præsident, Hu Jintao, i Danmark. Under besøget forhindrede Københavns Politi aktivister i at demonstrere og vise tibetanske flag, selv om det er i strid med grundloven. Gennem mere end tre år fik Folketinget forkerte oplysninger på spørgsmålet, om betjentene havde handlet efter ordre.

Da Tibetkommissionen afsluttede sin undersøgelse i december fremgik det, at kommissionen ikke havde kunnet få adgang til fire politichefers mailbokse, fordi cheferne ikke længere var i politiet, og mailboksene automatisk var blevet slettet 30 dage efter at de havde forladt korpset.

Kan de slettede mails ikke gendannes? blev justitsminister Søren Pape Poulsen (K) spurgt i forbindelse med et samråd i Folketingets retsudvalg torsdag.

»Man kan sende folk til månen, man kan genskabe indholdet i en telefon, fundet på havets bund – kan man så ikke genskabe disse mails?«, spurgte Peter Kofod Poulsen (DF) på samrådet.

Minimal chance

Chancen er i dag minimal, fordi der er gået så lang tid, fremgår det af et svar, som Søren Pape har indhentet fra Rigspolitiet. Mailsene ligger på en server, hvor data løbende bliver overskrevet af nye data.

»Der foreligger en teoretisk mulighed (...), men muligheden for genskabelse afhænger bl.a. af tidsperspektivet. Jo længere tid, der er gået, siden mailkontoen er slettet, jo større sandsynlighed er der for, at samtlige data er blevet overskrevet«, fremgår det.

Chefernes mails var væk

Tibetkommissionen bad politiet om at få adgang til mails fra fire chefer, som udgjorde Københavns Politis øverste ledelse under det kinesiske besøg. Det skete 17. februar 2016.

Ingen af cheferne var da ansat hos politiet længere, og derfor var deres mailbokse automatisk blevet slettet efter 30 dage.

Jeg har ikke set konkrete tegn på at der mangler oplysninger, som kunne føre til et andet resultat. Søren Pape Poulsen (K), justitsminister

Men ét tilfælde er specielt: chefpolitiinspektør Jørn Aabye Nielsen gik på pension 1. februar 2016, fire måneder efter at Folketinget havde nedsat Tibetkommissionen.

Og da politiet blev bedt om chefernes mails, var der kun gået 17 dage siden hans pensionering.

Politiet forsøgte ikke

Aabye Nielsen havde afleveret en kopi af sin mailboks, men den indeholdt ikke de emails han løbende selv havde slettet. Da Rigspolitiet reagerede på det 16. marts, var det hele fjernet efter 30 dages reglen.

Der lod Rigspolitiet sagen stå – der blev ifølge svaret til Folketinget ikke gjort forsøg på at gendanne Aabye Nielsens slettede emails, selv om chancen for at det kunne lykkes må have været større dengang, ifølge Rigspolitiets egen forklaring i dag.

Politiken har spurgt Rigspolitiet hvor stor sandsynligheden var for, at man kunne have gendannet Jørn Aabye Nielsens emails, hvis man havde forsøgt det straks, og hvorfor det ikke blev forsøgt. Rigspolitiet har foreløbig ikke svaret.