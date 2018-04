Hundredtusindvis af studerende bakker op om de offentligt ansatte

En ung front på mere end 150.000 studerende melder sig nu under arbejdstagernes faner i overenskomstforhandlingerne.

I en video erklærer formændene fra 12 studenterorganisationer deres støtte til de offentligt ansatte og opfordrer andre til at tilkendegive deres opbakning ved at bruge hashtagget #fremtidenbakkerop.

»Når vi er færdiguddannede, er det vigtigt, at vi ikke kommer ud til en virkelighed, hvor der eksisterer et sekunda arbejdsmarked. Både den offentlige og private sektor skal fungere. De er hinandens forudsætninger«, siger Christian Nør Larsen, formand for Djøf Studerende, der har taget initiativet.

Hvad har studenterpolitik med overenskomstforhandlinger at gøre?

»Jeg synes, det har rigtig meget med hinanden at gøre. Som djøf-studerende er vi del af en større organisation og en del af samfundet. Det er vigtigt for os at vise, at vi bakker fuldt op om vores voksenorganisation, Djøf Offentlig, og om alle de andre organisationer. Vi står ikke bare og lader dem kæmpe deres kampe selv - vi involverer os selvfølgelig og bakker op om, at de offentligt ansatte får nogle ordentlige arbejdsforhold«.

Studerende kan komme i klemme

Udover at sikre fremtidige arbejdsvilkår har motivationen for kampagnen også været at vise opbakning til de ansatte på uddannelsesinstitutionerne.

»Vores undervisere på universiteterne står overfor en historisk stor arbejdskamp. Deres arbejdsmiljø er vores studie og læringsmiljø, så når de er pressede og løber hurtigere og hurtigere, som vi oplever på vores uddannelsesinstitutioner, påvirker det også os som studerende«, siger Sana Mahin Doost, der er forkvinde for Danske Studerendes Fællesråd - en paraplyorganisation for 16 studenterorganisationer.

Hun peger på frokostpausen som et tidspunkt, hvor undervisere ofte tager sig tid til at uddybe pointer fra forelæsninger eller vejlede opgaveskrivende studerende. Retten til betalt frokostpause er et af overenskomstforhandlingernes store stridspunkter. Foruden den betalte spisepause koncentrerer forhandlingerne sig især om løn og lærernes arbejdstid.

Mange studerende i øvrigt kan komme i klemme, hvis der kommer en konflikt, forklarer de to studenterformænd. En lockout kan blandt betyde, at underviserne ikke kan vejlede arbejdet med eksamens-, bachelor- og specialeopgaver, at studerende kan blive forlænget i deres studier og at dispensationsansøgninger vedrørende blandt andet SU ikke kan blive behandlet.

Foruden Djøf Studerende og Danske Studerendes Fællesråd er medafsenderne på budskabet Landssammenslutningen af Handelsskoleeleverne, Gymnasieeleverne, Studenteransattes Landsforening, Erhvervsskolernes Elevorganisation, Danske Mediestuderende, Foreningen af Danske Lægestuderende, Dansk Psykolog Forenings Studentersektion, Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende samt studerende i Dansk Magisterforening, IDA og Djøf.