Umbrella-sagen

Over 1000 hovedsageligt unge mennesker er blevet sigtet for at have delt videooptagelser, hvor to 15-årige ses i ydmygende seksuelle scener. Optagelserne er lavet i et privat hjem i Nordsjælland i første halvår af 2015.

Videoen er blevet delt heftigt på internettet og mere end 5000 gange via Facebooks beskedtjeneste Messenger. Efter henvendelse fra netop Facebook rejste politiet de mange sigtelser.

Der er faldet dom i de første otte prøvesager i byretten, hvor de tiltalte blev dømt mellem ti og 40 dages betinget fængsel for deling af børneporno. I de to første ankesager har landsretten dog omstødt dommene til bødestraf for blufærdighedskrænkelse.

