Mand ramt i låret i bandeskyderi

Politiet er fredag aften rykket ud til et skyderi mod en tatoveringssalon i Næstved.

Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i en pressemeddelelse.

En person er blevet ramt i låret. Ifølge politiet har ofret tilknytning til bandemiljøet.

Der blev i alt affyret to skud.

» Vi ser på hændelsen med meget stor alvor, og vi kan forsikre, at vi vil gøre alt, hvad vi kan for at få bragt en så vanvittig og uacceptabel adfærd til ophør«, siger politiinspektør Kim Kliver i pressemeddelelsen.

Af pressemeddelelsen fremgår det ikke, hvordan mandens tilstand er, ligesom det heller ikke er oplyst, om politiet har foretaget anholdelser i sagen.

Skyderiet skete klokken 18.40.

ritzau