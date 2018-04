Arbejdsgiverne splitter forhandlingerne med nye tilbud

De seneste par dage har Forligsinstitutionen været pakket til randen med forhandlere og teknikere på både det statslige, regionale og kommunale område.

Men nu har arbejdsgiverne valgt at splitte forhandlingerne op. Det gør de, fordi de ifølge Politikens oplysninger er klar med nye tilbud på hver af de tre forhandlingsborde, der vil blive forelagt fagforeningerne inden længe.

Dermed lægger de op til endnu en runde intensive forhandlinger om nye overenskomster for mere end 740.000 sygeplejersker, lærere, pædagoger, sosu-assistenter og andre offentligt ansatte i kommunerne, i regionerne og i staten.

Chefforhandler for de statsansatte Flemming Vinther ser frem til at se, hvad arbejdsgiverne bringer med til forhandlingsbordet.

»Det, der er vigtigt for os, er, at vi skal have genbekræftet, at spisepausen er en rettighed, og vi har mandat til at sige ja til det. Men det her er en samlet pakke, der skal være i balance, og som vi kan være bekendt at give videre til vores medlemmer«, siger han.

Tror I, at arbejdsgiverne prøver at splitte jer på musketereden ved at splitte forhandlingsbordene?

»Vi sidder sammen hele tiden, og vi orienterer hinanden hele tiden. Men der er ingen lov for, hvad man må eller ikke må sige ja til. Men vi går ind i det samlet, og derfor går vi også ud af det samlet«, siger Flemming Vinther.

Lærerformand Anders Bondo, ser frem til, hvilket tilbud arbejdsgiverne har med i forhold til lærernes arbejdstid.

»Det er interessant nok, men jeg tror ikke, men man skal tage fejl af, at der stadig er tæt koordinering mellem arbejdsgiverne. Det tror jeg ikke den her udmelding ændrer ved«, siger han.

FOA-formand Dennis Kristensen lægger dog op til, at forhandlingerne om de tre knaster nu skal være knapt så sammenfiltrede.

»Det betyder, at dér, hvor der er færrest problemer, er der også størst sandsynlighed for, at man kan nå enten til et forlig eller en fælles forståelse«, siger han til Ritzau.

Ifølge Avisen.dks oplysninger er fagforeningerne i LO-forbundet klar til at indgå et forlig om spisepausen på det kommunale og regionale område. Det sker selvom stridighederne om spisepausen på det statslige område stadig dominerer.

Forligsmand Mette Christensen har to gange udsat den ulmende konflikt, og selv om parterne har frem til 1. maj til at finde en løsning, så er der på forhånd lagt op til, at weekendens forhandlinger bliver afgørende for, om det ender med forlig eller forlis.

Det er fortsat spørgsmålet om den betalte spisepause, lærernes arbejdstid og procentsatserne for lønstigningerne, der skiller parterne.