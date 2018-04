Forhandlinger sat på pause: »Det er en dybt alvorlig situation, vi står i, og det ser meget svært ud«

Endnu en lang dag i Forligsinstitutionen resulterede heller ikke i en aftale søndag. Igen er overenskomstforhandlingerne for 745.000 offentligt ansatte sat på pause.

Bente Sorgenfrey, formand for organisationen FTF, skriver søndag aften klokken 22.45 på Twitter, at forhandlingerne er sat på pause.

»Så er der pause i forhandlingerne på det kommunale og regionale område til tirsdag klokken ti«.

»Det statslige område fortsætter forhandlingerne mandag klokken 14 i Forligsinstitutionen«.

Forhandlerne har hele weekenden forhandlet intensivt i Forligsinstitutionen, og natten er også blevet taget i brug.

Parterne har forhandlet siden fredag formiddag klokken 10. Lørdag morgen kort før klokken tre og søndag morgen klokken fem fik de dog lov til at komme hjem og sove i kort tid.

I begge tilfælde blev forhandlingerne genoptaget klokken 10 samme dag.

Ikke meget udvikling søndag

Grete Christensen fra Dansk Sygeplejeråd, der forhandler for de regionalt ansatte, fortæller søndag aften på vej hjem, at der ikke har været meget bevægelse søndag.

»For vores vedkommende må man sige, at hele dagen har været ventetid«, siger hun foran TV2's kamera.

»Det vigtigste element er at sikre sig, at vi ikke laver nogle forringelser i det regionale system«, lyder det.

På den anden side i forhandlingerne om overenskomsten i regionerne står regionernes chefforhandler, Anders Kühnau.

»Vi lægger heller ikke op til forringelser«, forsikrer han, da forhandlerne er på vej på pause.

På vej ud

At dagen har budt på meget ventetid kan socialpædagogernes formand Benny Andersen bekræfte, men han er dog fortsat fortrøstningsfuld.

»Der har været meget ventetid på både det kommunale og regionale område i dag. Det har helt sikkert været staten, der har fyldt mest i dag«, siger Benny Andersen til Politiken.

»Forligsmanden har vurderet, at vi nu holder en pause, og så skal vi møde op igen tirsdag klokken 10. Det ser jeg som et positivt tegn, og at der fortsat er en mulighed for at lande en aftale«, siger han.

Innovationsminister Sofie Løhde (V), der forhandler på vegne af staten, er knapt så optimistisk og siger på vej ud af Forligsinstitutionens lokaler, at det ser meget svært ud at lande en aftale.

»Vi har de her mange dage og nætter, jeg har befundet mig i forligsinstitutionen, forsøgt en masse muligheder«.

»Det er en dybt alvorlig situation, vi står i, og det ser meget svært ud«, siger hun til TV2 News.

»Jeg må bare kommentere, at det på nuværende tidspunkt unægteligt ser meget svært ud«.

»Vi bør være i slutfasen nu«

De statsansattes chefforhandler Flemming Vinther vil imidlertid ikke forholde sig til innovationsministerens udlægning af forhandlingerne.

»Det har jeg ikke noget grundlag for at dele eller lade være. Arbejdsgiverne har bedt om tid til i morgen klokken 14, og det har vi noteret. Vi har igen i dag afleveret vores positioner, og så må vi se, hvad der sker i morgen. Vi bør være i slutfasen nu«, siger han til TV2 News.

Anders Bondo Christensen, Formanden for Danmarks Lærerforening, virkede noget forundret over den seneste udvikling i forhandlingerne.

»Jeg ved ikke, hvorfor vi bliver afbrudt«.

»Vi skal møde klokken 14 i morgen, men vi ved ikke, hvad vi skal møde ind til«, siger han.

Parterne har frem til 1. maj til at blive enige. Sker det ikke, kan en strejke træde i kraft 6. maj, mens en lockout kan starte 12. maj.

Forligsmand Mette Christensen, som mægler mellem parterne ved bordet i Forligsinstitutionen, kan dog til hver en tid erklære et sammenbrud. Hvis det sker, kan en konflikt - fra begge sider - starte fem dage herefter.