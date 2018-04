Ulv blev ramt af ét dræbende skud Dræbt ulv er blevet obduceret, og materiale er sendt videre til Tyskland for at blive analyseret yderligere.

Den ulv, der mandag i sidste uge blev ulovligt nedlagt på en mark ved Ulfborg i Vestjylland, var en hunulv, der vejede 32 kilo.

Ulven blev ramt af et enkelt skud, der var nok til at tage livet af den.

Det viser den foreløbige obduktionsrapport, som DTU Veterinærinstituttet har lavet for Miljøstyrelsen.

Instituttet har nu sendt biologisk materiale fra ulven til DNA-analyse i Tyskland, skriver Miljøstyrelsen i en pressemeddelelse.

Først og fremmest skal analysen bekræfte, at det er en ulv, og dernæst skal den fastslå, om den døde ulv er 'moderdyret' eller en af hvalpene fra den flok, der har holdt til i Ulfborg-området, der ligger sydvest for Holstebro.

Død øjeblikkeligt

Ulven var 146 centimeter lang med en hale på 40 centimeter. Det fremgår af rapporten, at den formodes at være død øjeblikkeligt.

Der blev fundet et indgangshul i venstre side mellem sidste og næstsidste ribben.

Det var mandag 16. april om eftermiddagen, at hunulven blev skudt på en mark.

Politiet modtog efterfølgende en anmeldelse fra en person, som efter eget udsagn har overværet nedskydningen.

Kort før klokken 14:30 skal vidnet have set en mand komme kørende i en bil til marken, affyre skud mod ulven og køre væk igen.

Senere samme dag anholdt politiet en 66-årig mand fra lokalområdet. Han er blevet sigtet for at have overtrådt jagtloven. Manden nægter, at han har skudt ulven.

ritzau