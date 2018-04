Aktivister vil stævne staten for ulovlig overvågning

Der er udsigt til en tur i retten for Danmarks justitsminister.

Det er i hvert fald meldingen fra Foreningen imod Ulovlig Logning, der har fået økonomisk opbakning til at indlede en civil retssag mod justitsminister Søren Pape Poulsen (K) og hans ministerium for ulovlig overvågning af danskernes internet- og telefonbrug.

Det skriver Berlingske.

Foreningen har indtil videre modtaget 250.000 kroner i donationer. Dermed er det første delmål nået for at kunne finansiere stævningen.

Jurist og aktivist Rasmus Malver fra Foreningen imod Ulovlig Logning planlægger at aflevere stævningen med udgangen af denne uge eller i begyndelsen af næste uge.

Og Rasmus Malver er optimistisk forud for sagen.

»Vi er 100 procent sikre på, at vi kommer til at vinde sagen. Det her er ulovligt, og det har EU-Domstolen også afgjort. Det eneste, ministeriet kan gøre, er at trække tiden ud«, siger han til Berlingske.

I december 2016 vurderede EU-Domstolen, at en 'generel og uddifferentieret' logning af alle oplysninger ikke er tilladt.

Til gengæld er 'målrettet' logning ikke i strid med loven.

De danske regler om logning betyder, at teleudbydere gemmer oplysninger om deres kunders kommunikation, hvor de er, og i en vid udstrækning informationer om deres færden på internettet.

Selve indholdet af opkald og sms'er bliver ikke gemt.

Tidligere har justitsminister Søren Pape Poulsen udtalt, at regeringen ikke vil ændre på reglerne om logning, indtil EU-Kommissionen har udsendt retningslinjer for, hvordan en lov om målrettet logning skal skrues sammen.

Søren Pape Poulsen betegner logningen som 'et centralt efterforskningsredskab'. Han ønsker ifølge Justitsministeriet ikke at udtale sig om den varslede stævning, før han har modtaget den, skriver Berlingske.

