Mat modtagelse af Bondo i Fælledparken: »Jeg er helt klar over, at mange af jer er skuffede og frustrerede« Da lærernes formand Anders Bondo Christensen for kort tid siden talte i Fælledparken i anledning af 1. maj, var der hverken begejstring eller buh'en at spore blandt tilhørerne. Stemningen var mest af alt opgivende.

Stemningen var mat og afdæmpet, da lærernes formand Anders Bondo Christensen for kort tid siden talte fra scenen i Fælledparken i anledning af 1. maj.

Omkring 200 lærere var samlet for at høre, hvad deres formand havde at sige. Ingen havde medbragt bannere, og der lød heller ingen kampråb, buh'en, overvældende klapsalver eller andet, der kunne manifestere en særlig stemning blandt tilhørerne, da Bondo begyndte at tale:

»Jeg er helt klar over, at mange af jer er skuffede og frustrerede, og det er helt naturligt«, lød det fra talerstolen.

»Men jeg er fuldstændig overbevist om, at den her løsning giver det bedste grundlag for at løse de problemer, der er i lærernes hverdag. Det er den eneste grund til, at jeg har sagt ja til den her aftale«, sagde Bondo.

»Alternativet var, at jeg skrev under på noget bras, som ville legitimere loven fra 2014. Det kunne jeg aldrig drømme om. Så tager jeg hellere en omgang mere, når undersøgelseskommissionen er færdig«.

Meldingen udløste spredte klapsalver.

Da nyheden om, at Anders Bondo Christensen havde indgået forlig i overenskomstforhandlingerne kom ud i fredags, var der stor skuffelse blandt lærerne over, at der ikke var kommet en ny aftale om arbejdstiden.

»Jeg føler mig i den grad dolket i ryggen, og det bliver et rungende nej fra mig. Hellere blive tvunget ind under en lov i en konflikt end frivilligt lægge sig ned og acceptere loven. Vi VED jo, hvor meget den har skadet både undervisningen og vores trivsel«, skrev for eksempel lærer Dorthe Madsen i kommentarsporet under artiklen med nyheden på folkeskolen.dk.

Det var ellers fra begyndelsen et centralt krav i forhandlingerne fra lærerne, at man ønskede et opgør med den forhadte lov 409 om lærernes arbejdstid, der blev indført i 2013 efter 25 dages lockout af lærerne. Loven bliver kritiseret for at efterlade for lidt fleksibilitet til lærerne.

Men parterne kunne ikke blive enige om en ny model, og derfor blev det besluttet at nedsætte en ny undersøgelseskommission, der skal undersøge lærernes arbejdstid frem mod de næste overenskomstforhandlinger om tre år.

Da Anders Bondo Christensen mødte i dag mødte de menige medlemmer af lærernes organisation i Fælledparken, var det svært at spore andet end en udbredt træthed, fortæller Politikens udsendte reporter Rasmus Straka.

»Stemningen var mat og trykket, men nok især opgivende, mens Anders Bondo talte. Som om, lærerne har mistet gejsten. En slags erkendelse af, at slaget er tabt, og nu må man prøve at se fremad«.

Rasmus Straka hæftede sig især ved, at der mod talens slutning var optræk til en omgang af lærernes kampråb »Nok er nok«, men efter cirka 20 sekunder døde det ud igen uden rigtig at have fået fat.

»Vi har set masser af tv-klip fra demonstrationer og fra området foran forligsinstitutionen, mens forhandlingerne stod på, hvor de har råbt igen og igen i meget længere tid. Som i en rus. Men den gejst virker til at være helt væk nu«.