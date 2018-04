Lærerne har trukket nitten: En 5 år lang eftersidning er blot forlænget med yderligere 3 år

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Der er vindere ved de nu afsluttede OK18-forhandlinger, men at påstå, at lærerne er imellem, er absurd. Ret beset har lærerne trukket nitten: En 5 år lang eftersidning er blot forlænget. Lærerne, skolerne, eleverne og forældrene skal henslæbe endnu 3 år med lov 409.

At Mette With Hagensen, forældrenes talskvinde, kan mene, at nu er der tillid igen, må bunde i den dybeste ignorance nord for Alperne. At Bent Greve, arbejdsmarkedsforsker, kan fortælle alverden, at lærerne i virkeligheden er mere interesserede i en lønstigning end i anstændige arbejdsforhold, tyder på for lang tids ophold bag papirbunkerne.

Jeg er helt overbevist om, at Anders Bondo har opnået, hvad der var muligt, det er bare stort set ingenting

At Politiken kan udbasunere, at nu må lærerne fra på mandag gå på arbejde med rank ryg, for nu er der udsigt til fælles fodslag om folkeskolen, er det rene fatamorgana.

Jeg er helt overbevist om, at Anders Bondo har opnået, hvad der var muligt, det er bare stort set ingenting. Der er en modpart, som dybest set nok bare hader lærerne.

Nu nedsættes en kommission, som over tre år skal undersøge om der kan være basis for at forhandle aftalte regler for arbejdstiden ved OK21. Til den tid vil lov 409 have været gældende i 8 år, hvilket næsten svarer til en hel folkeskolegeneration.

Jeg vil gætte på, at kommissionen vil konkludere:

1. at man skal passe på med at gennemføre for mange ændringer og reformer, da folkeskolen og dens ansatte har være udsat for mange igennem de seneste år.

2. at folkeskolereformen endelig er begyndt at virke, det har kloning af John Hattie og Bodil Nielsen selv fundet ud af.

3. at nogle lærere i Fantasiby aldrig har haft det bedre, fordi de endelig blot kan læne sig tilbage i læringsplatformens skarpe lys og reproducere andres undervisningsforløb (mens de spiser en ostemad og tørrer sig bagi med folkeskolens formålsparagraf, hvor noget forældet ævl om elevernes udvikling, almen dannelse, demokratisk opdragelse og erhvervet viden, som kan anvendes til aktiv deltagelse i samfundet, venter på at blive skrevet helt ud af teksten).

Hvad tror du, jeg kommer til at stemme?

4. at der således ikke vil være grund til at ændre noget i lov 409, hvorfor den ved lov ophøjes til en aftale mellem ligeværdige parter.

Hvad tror du, jeg kommer til at stemme?