Dna-center skal være næsten lukket, men...: »Med terrorundtagelse inspirerer man til, at politiet kan få adgang i andre sager også« Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) vil ændre loven for Nationalt Genom Center, så politiet kun i terrorsager kan få indsigt i danskernes dna. Fremtidige politikere kan blive fristet til at udvide adgang, mener formanden for Advokatsamfundet.

Bekymrer man sig om retssikkerhed, er det helt rigtigt at begrænse politiets adgang til danskernes dna til terrorsager.

Sådan lyder det fra generalsekretær i Advokatsamfundet, Torben Jensen, efter sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) torsdag fremsatte et ændringforslag til planen om at oprette et Nationalt Genom Center, der skal kortlægge patienters gener.

Advokatsamfundet er en af de i alt 13 organisationer fra it-branchen, retsområdet og sundhedssektoren, der i et åbent brev i marts advarede om, at lovforslaget om det nye dna-center var så juridisk uklart, at Folketinget burde trække det tilbage.

Torben Jensen glæder sig over, at ministeren nu anerkender, at lovforslaget i sin oprindelige form kunne give politiet adgang til danskernes data i mindre alvorlige kriminalsager end terrorefterforskninger.

»Men... Der er stadig en risiko for, at kommende forsamlinger i Folketinget vil føle sig fristet til at justere på reglerne, så politiets adgang ikke længere kun gælder i terrorsager, men også i eksempelvis røverisager, drabssager og så videre«, siger han.

Det scenarie er en konsekvens af, at, politikerne har ladet døren til danskernes gener stå på klem for politiet, forklarer han.

»Man kunne lave et rent snit ved at sige, at Det Nationale Genom Center kun skal handle om sundhedsoplysninger og dna. Med denne her terrorundtagelse inspirerer man til, at politiet kan få adgang i andre sager også. Hvis man nu og her lukkede helt af for politiet, ville det være sværere at lette på låget senere. Det savner jeg en reel politisk diskussion om«, siger han.

Må man søge på en terrorists familiemedlemmer?

Også i IT-politisk Forening og Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM), der er to af de 12 andre bekymrede organisationer bag marts måneds åbne brev, glæder man sig over præciseringen af politiets adgang til det kommende arkiv over danskernes dna.

Men politikerne kunne med fordel have gjort det klarere, at politiets adgang til sundhedsdatabasen kun skal tillades som en sidste udvej, og de mangler fortsat at udpensle præcis, hvor grænsen for politiets indblanding går, mener formanden i IT-politisk forening Jesper Lund.

»Som jeg læser loven, ville man i sager om terrorisme ikke kun kunne søge på dna-spor til gerningsmanden, men også til hans eller hendes familiemedlemmer. På den måde risikerer man at kaste mistanke over på - og lægge pres på - en hel familie, ikke bare en person«, siger han, og fortsætter:

»Jeg vil gætte på, at det ikke er en ting, politikerne har tænkt over i denne her sag. Det er et symptom på, at de ikke fra starten har overvejet konsekvenserne for politiets udnyttelse af gen-centeret«.

Hos DSAM bekymrer man sig højere grad om borgernes manglende mulighed for at sige nej til, at gen-centeret kan bruge deres oplysninger til en række uklart afgrænsede formål.

Det gælder blandt andet formål som forbyggelse, forvaltning, klagesager og andre administrative formål, siger Anders Beich, der er formand for DSAM.

»Nu har man begrænset politiets adgang, og det er jo fint, men det har ikke været vores primære bekymring. Vi er tilhængere af databasen som et middel til at give bedre behandling og lave bedre forskning, men borgerne skal inddrages ved at skulle give informeret samtykke til deltagelse i denne superdatabase spækket med de mest følsomme personlige oplysninger man kan forestille sig, ganske som det sker i de lande, vi plejer at sammenligne os med«.

Når borgerne kun kan sige nej til at deres informationer bliver brugt til forskning og ikke til andre formål, kan det betyde, at nogle fravælger forskningen for at få lov at sige fra over for noget, mener Anders Beich.

Derfor skal der være mulig for fravalg af bestemte former for udnyttelse af ens oplysninger, og borgerne skal have mulighed for at følge med i, hvad informationerne om deres gener bliver brugt til, mener han.