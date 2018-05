Manden imellem Bondo og Ziegler tør ikke garantere arbejdstidsaftale for lærerne: »Hvis ikke de spiller med, så er det ikke en opgave, jeg kan løse«

Den 61-årige Per Bonvig Christensen skal stå i spidsen for den stort opslåede kommission, som blev resultatet af fem måneders forhandling om en ny arbejdstidsaftale til lærerne.

Han kommer med 20 års direktørerfaring i arbejdet med børn og unge i Næstved Kommune og har fået betroet opgaven af Kommunernes Landsforening og Danmarks Lærerforening.

»Jeg er ikke naiv, så jeg ved godt, at det bliver en svær opgave«, siger Per B. Christensen, der for første gang udtaler sig om sin kommende opgave.

Som formand skal han bane vej for en enighed om lærernes arbejdstid mellem KL og Danmarks Lærerforening og får vide beføjelser til at indkræve materiale, tal og pålægge begge parter opgaver. Men han kan ikke garantere, at halvandet års arbejde munder ud i en arbejdstidsaftale.

I fem år har den forhadte lov 409 reguleret lærernes arbejdstid, efter regeringen greb ind i lærerlockouten i 2013.

»Jeg har fået et løfte fra KL og Danmarks Lærerforening om, at man aktivt og helhjertet vil gå ind i den proces, der skal foregå det næste halvandet år. Men at give garantier om en arbejdstidsaftale kan jeg selvfølgelig ikke. Derfor har jeg også sagt, at hvis ikke de spiller med, så er det ikke en opgave, jeg kan løse. Men jeg kan sige, at der er en stærk vilje til at arbejde anderledes hos de to parter, der involverer mere samarbejde og mindre konflikt«, siger Per B. Christensen.

Efter aftalen om en kommission blev præsenteret for Danmarks Lærerforening, brugte flere medlemmer ordet »syltekrukke«, og en bekymring om KL’s hensigter har fået frit løb blandt landets lærere. Den bekymring forsøger KL-formand Jakob Bundsgaard at mane til jorden.

»Opgaven er at skabe det fundament, vi skal forhandle på baggrund af, og derfor vil kommissionens opgave have stor betydning. Vi kaster os ind i det, og vi føler os forpligtet til at lave et godt forløb. Vi har med det her taget et vigtigt skridt i forhold til at komme hinanden nærmere, og det skaber fornyet tro på, at kommissionen kan lave noget, som begge parter kan være i«, siger han.

Nyt udgangspunkt

Heller ikke lærerformand Anders Bondo er bekymret for, at Per B. Christensens arbejde bliver forgæves.

»Han skal ikke komme med en aftale, men en række forslag, som kommer til at skabe ramme om forhandlingerne. Hvis han anbefaler en bestemt normperiode, så er det også min forventning, at det er det, vi arbejder ud fra. Det afgørende er, at vi får et nyt udgangspunkt for forhandlingerne. Det har været anspændt i alt for mange år«, siger Anders Bondo.

Per B. Christensen får fuld råderet over ni millioner kroner, der inden udgangen af 2019 skal munde i en række anbefalinger. Han har dog allerede gjort sig overvejelser over, hvor hans arbejde skal starte.

»Jeg vil snakke med forskellige folk, der arbejder med det her – det bliver alt fra skolelærere, skolechefer osv. Og så ser jeg frem til de forslag KL og DLF har til kommissionsmedlemmer. Jeg forestiller mig en lille kommission på fem medlemmer. Det er vigtigt, at vi kommer godt afsted«.