60 mennesker blev evakueret fra skole efter røgbombe

60 mennesker blev onsdag aften evakueret fra Grønnevang Skole i Hillerød, fordi der blev aktiveret en røgbombe.

Røgen fra bomben gik i ventilationsanlægget, oplyser Nordsjællands Politi på Twitter.

Ifølge indsatsleder Morten Pontoppidan fra Frederiksborg Brand og Redning fik beredskabet meldingen, da en automatisk brandalarm gik.

»Vi har evakueret 60 mennesker fra hallen for at finde ud af, hvad der har givet røggenerne i hallen«, siger han.

Han fortæller, at et kemisk beredskab skal hjælpe med at undersøge skolen.

Politiet opfordrede folk i området til at holde sig væk fra skolen.

»På den måde kan vi koncentrere os om sagen og de mennesker, som måtte have brug for vores hjælp«, skriver Nordsjællands Politi.

Klokken cirka 19.45 lyder meldingen dog, at afspærringerne er ophævet, men at der forsat er tekniske undersøgelser.

Indsatslederen vil ikke udtale sig nærmere om røgbomben. Han henviser i stedet til Nordsjællands Politi.

Vagtchefen oplyser kort før klokken 20, at politiet ikke ved, hvem der aktiverede røgbomben på skolen.

Han har endnu ikke noget overblik over, om nogen blev påvirket af røgen. Politiet opfordrer på Twitter folk, som har været på skolen, til at ringe til akuttelefonen på 1813, hvis de føler ubehag.

ritzau