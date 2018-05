Vores tillid til det offentliges databrug falder

På få måneder er befolkningens tillid til det offentliges brug af borgernes personoplysninger faldet.

Det viser en ny tillidsmåling, som Epinion i april i år har foretaget for revisions- og konsulenthuset PwC.

I forhold til en tilsvarende måling fra december 2017 har danskerne mindre tillid på flere parametre: Mindre tillid til, at myndighederne ikke gemmer personoplysninger længere end nødvendigt, og mindre tillid til, at de behandler data fortroligt og kun indsamler nødvendige personoplysninger.

21 procent af de adspurgte borgere siger, at de inden for det seneste halve år er blevet mere usikre på, om myndighederne opbevarer data på en forsvarlig måde.

Blot 7 procent føler sig mere sikre på myndighedernes dataanvendelse.

Den dalende tillid til brugen af data er meget alvorlig, siger Lars Frelle-Petersen, ny direktør i DI Digital efter at have ledet arbejdet med digitalisering i Finansministeriet og Digitaliseringsstyrelsen.

»Det er helt fundamentalt for digitaliseringen, at borgerne har tillid til den interaktion, de indgår i – uanset om det handler om at udvikle den offentlige sektor eller tilbyde digital service. Det er for tidligt at sige, om vi befinder os i en decideret tillidskrise, men enhver dårlig sag skaber en nedadgående spiral. Både myndigheder og virksomheder må hanke op i sig selv for at bevare eller genoprette tilliden, så borgerne føler sig trygge i det digitale univers«, siger Lars Frelle-Petersen.

Både han og andre fremhæver skandalesager om myndigheders datahåndtering de seneste måneder.

Ikke kun det offentlige er ramt. Tilliden til virksomheders håndtering af persondata er ifølge undersøgelsen dalet.

Som årsag fremhæves skandalen om Facebook og Cambridge Analytica, hvor data om brugerne er blevet høstet og udnyttet til gedulgte formål.

»Vi risikerer et techlash, et teknologisk tilbageslag, fordi borgerne mister tilliden. Fortsætter det, vil mange af de løsninger, som den offentlige sektor vil lave for at målrette indsatser, blive sværere eller umulige at gennemføre«, siger Esben Toft, digital chef i PwC.