Cyklende røver truede ekspedient i konditori med kniv

Et konditori i Odense blev torsdag eftermiddag udsat for et røveri, og gerningsmanden er nu på fri fod.

Det oplyser Fyns Politi i en pressemeddelelse.

Der er tale om en butik på Hauges Plads på Middelfartvej i den vestlige del af Odense.

Omkring klokken 17 kom gerningsmanden cyklende til Hauges Plads, hvor han herefter truede ekspedienten med en kniv for et mindre pengebeløb.

Han flygtede efterfølgende på sin cykel enten ad Middelfartvej eller ad Stadionvej. Gerningsmanden beskrives som etnisk dansk. Han var iført en blålig hættetrøje af mærket 'Craft', en sort kasket og et mørkt klæde for munden.

Desuden var han iført hvide eller lyse stofhandsker, sorte bukser og grå gummisko med hvide såler og blå snørebånd.

»Vi hører gerne fra vidner, der kan komme med oplysninger i sagen - enten har set røveren før eller efter røveriet eller eventuelt endda kender identiteten på ham«, siger vagtchef Lars Thede i pressemeddelelsen.

Fyns Politi kan kontaktes på telefon 114.

ritzau