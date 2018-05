4.229 lynnedslag: Skybrud og tordenbyger giver varmen et ordentligt gok i nødden En koldfront er trængt tværs gennem det danske sommerland og har kastet de varme temperaturer ud i et styrtdyk.

To skybrud, masser af tordenbyger og 4.229 lynnedslag. En koldfront fra nord har i løbet af dagen sendt tunge, mørke skyer ind over landet og fået temperaturerne til at falde voldsomt.

Det oplyser vagthavende hos Danmarks Meteorologiske Institut (DMI), Trine Pedersen.

»Vi har observeret to skybrud. Det ene i Sønderjylland nær den tyske grænse ved Kruså, der ramte mellem klokken 15 og 16. Den anden er observeret mellem klokken 18 og 19 ved Rosilde på Fyn nær Nyborg«, fortæller hun.

Det mørke vejr med regn og tordenbyger startede lidt over middag i Vestjylland, da en koldfront begyndte at rulle ned oppe nord fra ved Limfjorden og fortsatte sin færd tværs gennem landet i en sydøstlig retning mod Falster.

Og inden længer rammer koldfronten hovedstadsområdet. Det er dog ikke sikkert, at et decideret skybrud vil blive udløst, men der vil med meget stor sandsynlighed komme både torden og regn, oplyser vagthavende hos DMI.

»Der er en lille risiko for skybrud i København og omegn, men det vil alt sammen være overstået omkring midnat, ser det ud til«, siger Trine Pedersen.

Efter midnat slår vinden over i vest, og vi får en nat med lidt skyer på himlen og »måske lidt dryp hist og her«, lyder det fra vagthavende hos DMI, inden hun tilføjer, »ellers bliver det overordnet tørt«.

Indtil videre har Trine Pedersen observeret intet mindre end 4.229 lynnedslag over det ganske land.

»Men det tal er muligvis steget, siden jeg kiggede sidst«, fortæller vagthavende, inden hun kaster sig ud i at fortælle om morgendagens vejr.

»I morgen starter det lidt skyet, men i løbet af dagen kigger solen lidt frem igen. Til gengæld har temperaturerne fået et ordentligt gok i nødden. I hovedstaden vil vi ligge og rode rundt omkring 17 grader, mens temperaturerne i resten af landet vil ligge omkring 12 grader og 17 grader«.