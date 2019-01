Sagen forfra: 1000 sager om sex, chat og børneporno

Operation Umbrella er Danmarkshistoriens største sag om ulovlig deling af krænkende materiale på nettet. 1.004 unge er sigtede for at have delt videooptagelser med mindreårige fra Nordsjælland. Forstå sagen forfra her.

FOR ABONNENTER

»En af de værste krænkelser optaget på kamera i Danmark«. Sådan har Kuno Sørensen, psykolog fra Red Barnet, karakteriseret videosekvenser optaget i et privat hjem i Nordsjælland en forårsaften i maj 2015. Videoerne er siden spredt heftigt på hele internettet. 1.004 hovedsageligt unge er sigtede for at have delt videoerne på Facebooks beskedtjeneste Messenger, hvor videoerne i alt er delt mere end 5.000 gange. Optagelserne har også floreret på andre sociale medier og på pornosider. Der er tale om flere forskellige sekvenser, som en pige og fem drenge tager del i. I flere af videoerne udspiller der sig grove seksuelle scener. Pigen optræder nøgen, ligesom også en af drengene gør det. De er begge to 15 år, da optagelserne blev lavet - pigen gik i 9. klasse. Hun har efterfølgende udtalt til Information, at hun mener, hun blev udsat for et overgreb. Politiet har rejst sigtelser på baggrund af tre af videooptagelserne, som varer mellem 40 og 56 sekunder.