Andelen af nye statsborgere fra muslimske lande styrtdykker For få år siden udgjorde personer fra muslimske lande 70 procent af dem, der fik statsborgerskab. Nu udgør de kun 21 procent.

Siden regeringen trådte til i 2015, er andelen af nye danske statsborgere, der kommer fra muslimske lande, raslet ned.

Det viser en analyse foretaget af Politiken Research, som for perioden fra 2013 til 2018 har kortlagt, hvor stor en andel af nye statsborgere der kommer fra muslimske lande. I 2015 kom omkring 70 pct. af de nye danske statsborgere fra muslimske lande. Siden er andelen faldet. Statsborgerskab tildeles ved lov, og på det seneste lovforslag fra foråret 2018 udgjorde personer fra muslimske lande kun 21 pct.

Konsekvensen er, at der bliver flere og flere, der lever her i landet og efter alt at dømme skal gøre det resten af deres liv, men som ikke bliver fuldgyldige medlemmer af samfundet Stine Brix, indfødsretsordfører (EL)

De seneste års skærpede krav til nye statsborgeres sprogfærdigheder og paratviden om Danmark er medvirkende årsager til udviklingen, siger jurist Eva Ersbøll fra Institut for Menneskerettigheder, hvor hun forsker i indfødsret.

Eva Ersbøll påpeger, at personer fra muslimske lande ofte skal lære et helt nyt alfabet, før de kan give sig i kast med det danske sprog, og at de ofte lider af traumer fra krige og konflikter, der gør det sværere for dem at bestå prøverne.

»Alt andet lige tror jeg, at de vestlige indvandrere set som gruppe vil have lettere ved at leve op til kravene«, siger hun.

Hertil kommer, at det siden september 2015 har været muligt at få dobbelt statsborgerskab. Det er tilsyneladende årsagen til en stigning i antallet af nye statsborgere fra vestlige lande som Tyskland, Storbritannien og USA. Også det medvirker til, at nye statsborgere fra muslimske lande udgør en mindre andel end hidtil.

I rød blok har bl.a. Enhedslisten protesteret mod stramningerne, der er gennemført af blå blok med støtte fra Socialdemokratiet. Og indfødsretsordfører Stine Brix (EL) kalder udviklingen for »bekymrende«.

»Konsekvensen er, at der bliver flere og flere, der lever her i landet og efter alt at dømme skal gøre det resten af deres liv, men som ikke bliver fuldgyldige medlemmer af samfundet«, siger hun.

Omvendt konstaterer udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V), at stramningerne fra 2015 virker.

»Jeg er ikke i tvivl om, at det handler om de krav, der bliver stillet op for at blive dansk statsborger. At man skal kunne sproget på et højt niveau, og at man også skal arbejde«, siger Støjberg, som i næste uge barsler med nye regler på indfødsretsområdet. Berlingske og Politiken har allerede løftet sløret for elementer i udspillet: Regeringen vil bl.a. udelukke folk på dagpenge fra statsborgerskab, mens mindre færdselsbøder ikke længere skal stå i vejen for statsborgerskab.

Ikke mindst Dansk Folkeparti har været kritisk over for de nye statsborgere fra ikkevestlige lande. I dag erklærer indfødsretsordfører Christian Langballe sig »meget tilfreds« med, at andelen af personer fra muslimske lande er faldet:

»Det er jo det, der har været meningen: at værne om Danmark. Hvis man kommer med en totalt anden kulturbaggrund, så er det bare blevet sværere«.