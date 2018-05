Forurening fra pesticider gør det nødvendigt at rense drikkevand Et stigende antal fund af pesticider i grundvandet kan ifølge vandværkerne og en forsker betyde, at vi fremover ikke længere kan drikke urenset grundvand.

I Danmark drikker vi rent, urenset grundvand. Det har vi været stolte af i mange år. Men nedsivning af pesticider begynder nu at tvinge vandværker til at bryde mantraet og gribe til rensning, før vandet sendes ud til forbrugerne.

»I vores bestyrelse er vi langt inde i de overvejelser«, siger Charles Nielsen, direktør for Trefor Vand, som er landets tredjestørste vandforsyning.

Trefor Vand har måttet lukke et vandværk og har foreløbig fundet pesticidrester i 15 ud af sine 80 vandboringer. I 7 af boringerne i mængder, der ligger over det tilladte indhold i drikkevand. Charles Nielsen kalder det »en erkendelsesrejse«. For det har hidtil været et mantra, at i Danmark drikker vi urenset grundvand.

»Men kvaliteten af vores grundvandsressource er for nedadgående. Vi kommer givetvis til at finde flere og flere stoffer i det, efterhånden som vi bliver dygtigere til at måle. Så vi kan komme i en situation nogle steder, hvor det bliver nødvendigt at rense vandet«, siger han.

Det er et nødvendigt redskab, mener professor Hans-Jørgen Albrechtsen fra DTU Miljø, som er ekspert i grundvand.

»Lige nu er rensning noget, man tyr til som absolut sidste løsning. Det, tror jeg, er forkert. Det må ind på lystavlen som en reel mulighed for at løse nogle af de problemer, man står med«, siger han.

Radikales miljøordfører, Ida Auken, kalder det »en rigtig dårlig udvikling«, at det er kommet så vidt.

»Det er rigtig, rigtig ærgerligt. For for mig at se er det en helt grundlæggende dansk værdi, at vi drikker vores grundvand urenset«, siger hun.

Ida Auken erkender, at rensning kan være uundgåeligt nogle steder, men hun frygter, at det kan blive en glidebane til ringere beskyttelse ud fra det argument, at man kan rense sig ud af problemerne.

Der er i de senere år blevet fundet mindst et pesticid i ca. en fjerdedel af de boringer, som er blevet undersøgt. Vandværkernes boringer undersøges ikke hvert år. I 3-4 procent ligger indholdet over grænseværdien for drikkevand.

De nyeste tal er fra 2016. Det betyder, at stoffet desphenyl-chloridazon, som i stor stil begyndte at dukke op i vandforsyninger rundtomkring i landet sidste år, ikke er med.

Det er også det stof, der er fundet i Trefor Vands boringer.

Det kom ikke med i den obligatoriske kontrol af drikkevandsboringer og i overvågningen af grundvandet før sidste efterår.

Desphenyl-chloridazon er et nedbrydningsprodukt af det nu forbudte ukrudtsmiddel chloridazon.

»Det er rigtig, rigtig svært at holde pesticider ude af grundvandet. I øvrigt kan vi ikke fjerne de stoffer, der er dernede allerede, men må vente på, at de bliver vasket ned i løbet af de næste rigtig mange år«, siger Hans-Jørgen Albrechtsen.

Det sidste hentyder til, at det grundvand, der pumpes op til drikkevand, typisk er 30-50 år gammelt og fra de dybere lag. I overvågningsprogrammet for grundvand, Grumo, bliver der fundet pesticider eller nedbrydningsprodukter af pesticider i omkring 35 procent af de undersøgte indtag.

For professor Hans-Jørgen Albrechtsen er det centrale, at drikkevandet i forbrugernes vandhaner overholder kravet om, at det højst må indeholde 0,1 mikrogram pesticid per liter. Han peger på kulfiltre som en nærliggende og forholdsvis billig rensningsmulighed.

I de store vandværkers forening, Danva, siger chefkonsulent Claus Vangsgaard, at der nok ikke er tvivl om, at der er steder, hvor der i hvert fald i en overgangsperiode ikke vil være andre muligheder end at rense vandet, før det sendes ud til forbrugerne.

»Det kan vi blive tvunget til. Finder vi yderligere et par desphenyl-sager, vil vi virkelig være i problemer«, siger han.

I Danske Vandværker, som har knap 2.000 mindre vandværker som medlemmer, taler politisk chef Martin Gertz Andersen om »en holdningsændring«:

»Vi har ellers mere eller mindre sagt nej til videregående vandbehandling (vandrensning, red.), men har nu skiftet holdning, fordi vi kan se, at desphenyl ikke er det sidste«.