Unges appel til virksomheder: Tag et ansvar og hjælp med at redde verden

»Og det er bare ét eksempel, for virksomhederne ved så udmærket, at det er et krav fra fremtidens medarbejdere, at de gør noget – og det gør de. Og så er det selvfølgelig rigtigt, at der også gerne skal være en forretning at drive til næste år og året efter, så der skal også være fokus på bundlinjen«, siger Karsten Dybvad.

Han understreger, at der kan være store forskelle i virksomhedernes fokus på ansvarlighed og etik fra land til land. Derfor så han gerne en ny undersøgelse med særligt fokus på Norden og Danmark.

»Den mistillid, der bliver udtrykt i denne undersøgelse, er så markant, at vi har brug for at blive klogere på, hvad der kan være forklaringen, og hvad vi så i givet fald kan gøre ved det, for det er vigtigt, det her«, siger DI-direktøren.