Torben uddanner fremtidens elektrikere: Nye lærlinge aner ikke, hvad de skal, når de begynder

Torben Andersen, 63 år, indehaver af Fyns Elteknik i Odense sammen med en kompagnon, hvor han siden 2005 har uddannet 27 nye elektrikere.

Han fortæller sin historie til Tine Kirkensgaard.

Nye lærlinge aner ikke, hvad de skal, når de begynder. De ved lidt om el fra grundforløbet på skolen. De ved bare, at de skal arbejde med el-installationer. Det er det.

Før lærlingen starter, har han været til samtale hos mig. Jeg udvælger lærlinge ud fra deres personlige fremtiden. Om de har karakter. Jeg er sgu ligeglad med, om de kan skrive en ansøgning, det er ikke det, vi skal bruge dem til.

Vi kigger da lige på ansøgningen, men det er de personlige henvendelser, der betyder noget.

Nogle gange kender vi lærlingen inden. Hvis to virker lige gode, vil vi nok tage den person, der har en relation til os. Men hvis den anden er bedre, så tager vi den anden.

På første dag møder lærlingen klokken 7 om morgenen ligesom alle vi andre gør. Når han kommer, siger jeg til ham, at nu sætter du dig på stolen på kontoret og venter, indtil en af svendene kommer og tager dig med. Som regel får han lidt at vide om de forskellige regler i firmaet og hvis jeg husker det, giver jeg ham en velkomstfolder til firmaet, den kan han så studere.

Mens han sidder pænt på stolen og venter, kommer de andre svende ind og siger godmorgen. Hos os er det ikke sådan, at vi så starter dagen med rundstykker, bare fordi de har første dag. Dagen er som hvilken helst anden dag.

Når de sidder på stolen og venter, kan jeg sige: »Du skal med Henrik i dag«, og så kommer Henrik og henter den nye lærling. Og fortæller ham om, hvilken opgave, de skal ud på sammen, eller hvordan de bestiller materialer eller, hvad det nu kan være. Og så skal lærlingen bare lytte og suge til sig.

Lidt hektisk

Nogle gange kan første dag godt være hektisk, især hvis det er mandag morgen. Og det kan godt være, at nogen nye lærlinge bliver skræmt af det og tænker: Det her skal jeg bare ikke. Men de vender sig hurtigt til, at det kan være nogle hektiske dage. For planerne kan godt blive ændret i løbet af dagen, og så skal de måske ud på en anden opgave, end den de først bliver stillet.

Nye lærlinge kan godt være lidt rapkæftede og have sådan en ‘her-kommer-jeg’-attitude, når de starter. Men så skal vi nok sørge for at sætte dem på plads, i en pæn tone selvfølgelig, og fortælle dem, at de er her altså for at lære.

Andre lærlinge er i den modsatte grøft. De er meget ydmyge over at komme i lære. Og næsten undskyldende. Men dem får vi også sat skub i. Det gør vi ved at give dem et kærligt skub i den rigtige retning, så vi giver dem troen på sig selv.

Når vi har haft drenge på 16 år og direkte fra 9. klasse, kan vi mærke, at vi skal være lidt mere over dem. De skal vide, de ikke længere går i folkeskole. Det her er en arbejdsplads.

Vi havde for eksempel en lærling, der ikke sagde særligt meget i starten. Han er ansat her i dag, og han kører ude på store arbejdspladser uden nogen problemer. Vi fik ham sparket fremad ved at give ham mere ansvar.

Vi prøver at få dem til ikke at være så ydmyge - eller, vi skal alle sammen være ydmyge over for arbejdet - men at de ikke skal være så forsigtige og undskyldende over for sig selv.

Men jeg kan godt lide lærlinge, der kan - og også gerne vil - tage noget initiativ. Der er hurtigt nogen lærlinge, der helt af sig selv begynder at rydde op i lageret og feje lidt. Uden at jeg siger til dem, at de skal gøre det.