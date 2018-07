Tag med til ulveland: »De snakker om, at der skal være 100 ulve i Danmark, og så er det kun et spørgsmål om tid, før vi ser angreb. Er det sådan, Danmark skal være?«

ULVEENTUSIASTEN

Foto: Tobias Nicolai

»Hold da kæft, den har taget nogle billeder!«, udbryder Leif Meldgaard, som er ved at tilse vildtkameraer i Stråsø Plantage.

Han går målrettet rundt i den helt fine støvregn, der dæmper skovens lyde. Ud over at være energikoordinator i Ringkøbing-Skjern Kommune er han ivrig ulveentusiast og bruger en betydelig del af sin fritid på det sky rovdyr. Han samarbejder med Aarhus Universitet og Naturhistorisk Museum om blandt andet at tømme de små vildtkameraers hukommelseskort.

Leif Meldgaard har ingen formel baggrund. »Det er citizen-science«, som han siger.

Han har været en del af flere grupperinger af lokale ulveentusiaster, men uenigheder har enten ført til brud med enkelte medlemmer eller opløsning af gruppen.

Selv om ulvene holder til i området, er de svære at fange på kamera.

»Vi har mindst 50.000 billeder af kronvildt, og i snit er der nok ulv på ét billede ud af tusind«, siger Leif Meldgaard om de mange fotografier fra de små camouflerede kameraer, som også kan være svære at finde. Et af kameraerne har han derfor døbt ‘Den der bliver væk’. Fotografierne og videoerne udgør en essentiel del af den officielle overvågning af ulvene i Danmark.

I 2018 kan forskerne igennem arbejdet med dna-prøver og vildtkameraer bekræfte tilstedeværelsen af den enlige nordjyske hanulv og Ulfborg-parret, som fik otte hvalpe i 2017 – mens der ikke er spor af resten af ulvene.

FORENINGEN

Kaffe og kage koster 20 kroner, indmeldelse 50.

Foreningen Ulvefrit Danmark holder stiftende generalforsamling i Ørnhøj Minihal. Der er stole til 200 personer, men halbestyreren må køre ekstra stole ind til de mange fremmødte i den tætpakkede hal. Foreningen går til kamp for en fredelig dansk natur, hvor hverken voksne, børn eller husdyr skal frygte et angreb. Ulven skal udryddes.

Efter oplæg fra lokale husdyrholdere, som fortæller om udfordringerne i ulvezonen, bliver der rettet i vedtægterne og valgt en bestyrelse. Blot to uger senere forlader den nyvalgte formand posten på grund af trusler.

Foto: Tobias Nicolai/Tobias Nicolai Ulveland. Credit: Tobias Nicolai

Ulveland. Credit: Tobias Nicolai Foto: Tobias Nicolai/Tobias Nicolai

MODSTANDEREN

En aften går Anette McWhan og hendes mand ud i haven – på samme tid som et par ulve. Efter at have stirret på parret går ulvene tilbage i skoven. Men nu har Anette McWhan ændret adfærd.

»Jeg går ikke alene i skoven mere«, siger Anette McWhan, som er bestyrelsesmedlem og kasserer i den nystiftede forening Ulvefrit Danmark.

»De snakker om, at der skal være 100 ulve i Danmark, og så er det kun et spørgsmål om tid, før vi ser angreb. Er det sådan, Danmark skal være?«, siger Anette McWhan, der på linje med foreningen mener, at ulven endnu engang skal udryddes i Danmark.

FÅREAVLEREN

»I starten sagde jeg, at det løser sig nok på en eller anden måde, men det synspunkt har jeg fuldstændig forladt. Det kan ikke være rimeligt, at vi ikke kan have husdyr på friland, uden at vi skal hegne dem ind, som var det Fort Knox.

Det findes der kun én løsning på, og det er simpelthen at bortregulere de ulve, som tager husdyr«. Ordene kommer fra Jørgen Blazejewicz. Han har fået sat ulvesikre hegn op og har mistet både tid og penge efter ulvens tilbagevenden. Erfaringer fra Sverige og Tyskland viser, at korrekt hegning kan nedbringe ulveangreb betydeligt, men Jørgen Blazejewicz er ikke overbevist.

»Jeg tror ikke et minut på, at hegnet kan holde ulvene ude, selvom det er 110 cm højt og med strøm. Jeg nægter at tro på det«.

Staten yder tilskud på op til 105.000 kroner. Men selv med tilskuddet bliver omkostningerne for store, og vedligeholdelsen for omfattende for en af Danmarks største fåreavlere. Græsset gror op, og så ryger spændingen i den nederste tråd, og krondyrene ødelægger hegnene.

»Hvis omfanget af ulve gør, at alle vores 54 områder skal sikres, så stopper vi. Jeg gider ikke bruge resten af mit liv på at vedligeholde hegn, som alligevel ikke fungerer«, siger Jørgen Blazejewicz om statens hegnsløsning.

Der er i alt opsat cirka 35 kilometer ulvesikkert hegn i den vestjyske ulvezone. 25 km på Naturstyrelsens arealer og 10 km hos seks private husdyrholdere.

ULVEN

Gipsaftrykket, som er taget af aftrykket, der blev sat bag Knud Christensens biogasanlæg i Spjald en mørk aften, stemmer overens med et aftryk af hanulvens i Ulfborg-parret, taget af Ulvetracking Danmark.

»Det, der bekymrer mig mest, er, at vi er så tæt befolket, at konfrontationer med ulve ikke kan undgås. Sandsynligheden for, at der sker noget, er lille, og det kan godt være, at det er en ubegrundet frygt, men den er der jo alligevel«, siger Knud Christensen om ulvenes tilstedeværelse i lokalområdet.

Ulven er et rovdyr og derfor potentielt farlig for mennesker, men dens naturlige skyhed gør, at risikoen for angreb forbliver forsvindende lille. I en omfattende videnskabelig rapport fra 2002 undersøgte en lang række forskere ulveangreb på mennesker på globalt plan og fandt, at fire mennesker i Europa samt fire i Rusland er blevet dræbt af ikke-rabiessmittede ulve de seneste 50 år. I Nordamerika har der været ét bekræftet ulveangreb med dødelig udgang – på en kvinde i Alaska i 2010.

SUPPORTEREN

»Det er en problemulv fra Polen«, siger Benny Bakkestrøm for sjov til én, som spørger, om vesten er lavet af en rigtig ulv.

»Det er en gave fra min datter, som har købt den i Polen for 1.200 kroner«, tilføjer han. Og den er ægte nok. Benny Bakkestrøm bor i Tim, i udkanten af den vestjyske ulvezone, og er taget til informationsmøde om ulve på Ringkøbing Rådhus med en kammerat. Foruden pelsen fra Polen har han ikke set en ulv endnu, men er begejstret for, at de har slået sig ned på egnen.

ULVEKONSULENTEN

»Den har bidt godt til i bagbenet, og så er der tandmærker i halsen«, siger Jens Henrik Jakobsen, mens han sidder bøjet over fåret. Han er en ud af fire ulvekonsulenter fra Naturstyrelsen, som rykker ud ved mistanke om ulveangreb på husdyr. Fåret ligger i en indhegning et par kilometer fra Ulfborg Kirkeby, og Jens Henrik Jakobsen foretager en obduktion på stedet. For at få et overblik over skaderne begynder han med at tage skindet af.

»En erfaren ulv er jo en god håndværker, når håndværket er at slå dyr ihjel. Derfor kigger vi efter et fangstbid højt på køllen, der formodentlig har fået byttedyret ned at ligge, og så er den gået i struben bagefter. Min vurdering er, at der er drabsbid på den her«, siger Jens Henrik Jakobsen om de typiske tegn på et ulveangreb.

Men ulvekonsulenten venter med de endelige konklusioner, til dna-prøverne er kommet retur fra det tyske Senckenberg-institut, hvor Miljøstyrelsen sender alle prøver ned for at få dem testet. Prøverne tages i og omkring bidemærkerne med en vatpind for at få spyt fra det dyr, som muligvis har dræbt fåret.

I løbet af 2017 og til april 2018 rykkede Naturstyrelsens Ulvekonsulenter ud til i alt 127 mistanker om ulveangreb i Jylland. Ved hjælp af obduktion og dna-prøver blev 30 angreb fastslået til at være ulveangreb, og ulven gøres dermed ofte til en større syndebuk, end den reelt er. På opgørelserne figurerer flere angreb fra et andet nyankommet rovdyr, den noget mindre guldsjakal, men også hunde står bag angreb på danske husdyr.