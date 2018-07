Konflikterne ulmer i ulveland: »Ikke for at piske en stemning op, den så meget fredelig ud, men er meget stor. Så vær lige obs, når I går i skoven« I denne uge blev der taget nye skridt mod at gøre Danmark til et permanent ulveland. Nogle glæder sig. Andre gruer for det. Og på mystisk vis forsvinder ulve.

Anette Brink går hver dag i Hjelm Skov ved Aabenraa med sin hund. Sidste mandag blev dog ret speciel. Klokken 8.20 spadserede en ulv hen over stien 50 meter fra hende og hunden, og som hun skrev på Facebook:

»Ikke for at piske en stemning op, den så meget fredelig ud, men er meget stor. Så vær lige obs, når I går i skoven«.

Anette Brink gik i chok, ringede til kæresten, der rådede hende til at gå tilbage til bilen. Men hjemme fik andre hun tanker. For det havde også været en stærk naturoplevelse, fortæller hun til Politiken:

»Jeg er kommet mig og går fortsat min tur i skoven. Og jeg tænker, at hvis det er en ulv, der har været der et stykke tid eller søger tilbage til dette område, så burde den jo også have været der, når jeg går der hver morgen. Et fantastisk smukt dyr«.

Fåreavler Jørgen Blazejewicz havde sværere ved at se det smukke, da han en aprilmorgen i år fandt nogle af sine får flået ihjel ved Gryde Å kun halvanden kilometer fra sin gård vest for Holstebro.

Det er påfaldende, at vi ikke aner, hvor de 4 ulve er blevet af Kent Olsen, forskningschef

Han tænkte, at nu var antallet af ulve steget og presset på territoriet vokset, så de kom tættere på. Tidligere havde ulvene overfaldet hans får i mere øde områder.

Selv om Jørgen Blazejewicz ikke mener, at ulve hører hjemme i Danmark, er der efter hans opfattelse ingen vej udenom: »Vi er nødt til tage udgangspunkt i love og regler om ulven som et fredet dyr«.

Ulvens genkomst til Danmark har skabt en betændt debat, hvor alle har en holdning. I papiravisens PS-sektion kan du bl.a. møde tilhængeren, ulvehaderen, vogterhunden og den ulv, som i april blev et offer i konflikten om ulvenes plads i Danmark.

Og ulven er tilsyneladende kommet for at blive. I den forgangne uge blev der taget endnu nogle skridt mod at indrette landet på at være ulveland: En telefonrådgivning for husdyrholdere, som oplever ulveangreb, startede i mandags.

Vildtforvaltningsrådet kom desuden i onsdags med input til en ny ulveforvaltningsplan, hvor ulvesagen kan ende på finansloven senere på året. Blandt andet i form af specialtrænede hunde, der med statsstøtte skal vogte fåreflokke.

Rådet foreslår også øget gps-overvågning og mere støtte til ulvehegn som dele af en ny forvaltningsplan, som miljøminister Jakob Ellemann-Jensen (V) ventes at gøre færdig i efteråret. I den indgår også regler for skydning af ’problemulve’.

Alt det sker i en situation, hvor eksperterne er rimelig sikre på, at der p.t. er under 10 ulve på dansk territorium:

Først og fremmest et ynglende ulvepar ved Ulfborg samt 3 eller 4 store unger fra parrets kuld sidste år, som stadig er i Vestjylland.

Dertil en han, der er lokaliseret strejfende omkring i Nordjylland plus højst et par nyindvandrede individer fra Tyskland, vurderer forskningschef Kent Olsen fra Naturhistorisk Museum i Aarhus med ansvar for den danske ulveovervågning.

Af ulfborgkuldet fra sidste år blev én skudt ulovligt i april, mens tre andre unger er udvandret til Tyskland.

4 ulve pist væk

De første indvandrerulve sydfra blev lokaliseret i 2012, og siden har Naturstyrelsen skønnet, at der biologisk er plads til op mod 100 ulve i Danmark fordelt på 10 egnede områder i Jylland.

Men i mellemtiden er den danske bestand af indvandrede ulve på mystisk vis halveret. Minimum 8 voksne ulve er kommet til landet siden 2012 – det ved man fra den tætmaskede overvågning med vildtkameraer og dna-prøver – men 4 af dem, alle sunde dyr, er i mellemtiden forsvundet. Pist væk har de været i mindst halvandet år.