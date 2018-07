Pølsekastende mand fra zoo fundet - kravlede op på løvehegn

Politiet har fundet frem til den mand, der søndag kravlede op på løvehegnet i Odense Zoo og kastede pølser ned til dyrene.

Det oplyser Fyns Politi i en pressemeddelelse.

Der er tale om en 33-årig mand, der bor i København. Manden har erkendt, at det var ham, der kravlede op på hegnet.

Fyns Politi er ikke blevet klogere på, hvad motivet var.

I pressemeddelelsen oplyser politiet, at manden har erkendt at have lavet noget tilsvarende natten til 29. juni.

Vagtchefen siger til Ritzau, at man ikke har yderligere oplysninger at tilføje.

Til Fyens Stiftstidende fortæller politikommissær Leon Sørensen, at episoden fra 29. juni også handler om, at manden kravlede ind til løverne.

»Han har selv forklaret, at det kød og de pølser, han smed ind, ikke var forgiftet. Men vi vil fortsat have undersøgt de ting, han smed ind«, siger Leon Sørensen til avisen.

Zoo: Alle har været urolige og bange

Det er blandt andet på baggrund af henvendelser fra offentligheden, at politiet har fundet frem til den 33-årige mand.

Hos ledelsen i Odense Zoo er man lettet over, at politiet har fundet gerningsmanden.

»Alle har været urolige og bange. Især dyrepasserne, som går over i løveanlægget om morgenen«.

»De har frygtet, om der mon lå en død mand dernede, eller hvad der nu kunne være det næste træk«, siger Nina Collatz Christensen, konstitueret administrerende direktør i Odense Zoo, til Fyens Stiftstidende.

I begge episoder er manden sigtet for overtrædelse af straffelovens paragraf 264, der tages i brug, når man skaffer sig adgang til et fremmed hus eller andet ikke frit tilgængeligt sted.

Der foreligger ikke den store retspraksis for personer, der kravler op på løvehegn og kaster med pølser. Men strafferammen er op til seks måneders fængsel for overtrædelse af paragraf 264.

De fleste idømmes dog som regel en bødestraf.

ritzau