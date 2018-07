Danske badesøer er plaget af parasitter: En svalende svømmetur giver kløe og sår Flere badesøer i Danmark er begyndt at blive plaget af fladormen, som kaldes ikte. Den kan angribe huden hos mennesker og giver et kløende udslæt, men er ellers ikke farlig.

Nærmest intet kan lokke mere i denne kraftige varme end en tur i bølgen blå - og ikke kun i det salte vand ved kysterne. En svalende tur i landets mange ferske badesøer kan få smilet frem hos de fleste.

Men smilet falmer, når det ikke kun er velvære, som breder sig i kroppen, men også røde kløende udslæt på benene og resten af kroppen.

Det har derfor vakt opsigt, at Naturstyrelsen har annonceret, at de små parasitiske fladorme, som kaldes ikter, er på spil i flere søer som Esrum Sø, Vedesø ved Viborg og Danmarks dybeste sø, Furesø, i Nordsjælland.

De spreder sig især, når temperaturen i en lang periode har svedestatus.

Gennemborer huden

Ikterne er mikroskopiske larver på cirka en halv millimeter, som fremkalder den irriterende kløe. De små snylteorme gennemborer huden på mennesker, men normalt leder de efter en vært, som typisk er svømmefugle som ænder.

Menneskets immunforsvar tilintetgør larverne, men alligevel er det ubehageligt. Irritation og betændelsesagtige tilstande opstår i huden og kan vare fra få dage til flere uger.

Der findes ikke noget dansk navn for denne hudlidelse, som også kaldes schistosom dermatitis. Det kaldes mere populært for »swimmers itch«.

Ikter er altså ikke farlige, men kan give en generende kløe. Fænomenet er også velkendt i lande, hvor badning i søer er endnu mere almindelig end i Danmark. Især i de tropiske egne findes mange ikter.

Tør dig godt

Naturstyrelsens oplysninger om ikterne i de førnævnte søer har spredt sig med lynets hast på både sociale medier og i diverse medier - og er blevet lanceret som en advarsel.

Men Naturstyrelsen understreger nu, at styrelsen ikke fraråder, at man bader i søerne.

I stedet peger styrelsen på tre råd, hvis man bader i søer: Undgå for lange ophold på helt lavt vand og i rørskov. Tør kroppen godt efter badning. Træk ikke ænder til badestedet ved at fodre dem, da de er værter for ikterne.

Så opgiv ikke nødvendigvis en tur i de svalende søvand. Kun hvis du er nervøs for, at uheldet skulle være ude. Og hvis det skulle ske, så træk vejret dybt.

Du lever stadig - og kløen forsvinder. På et tidspunkt.