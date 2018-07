Povl Dons Christensen blev født i 1940’erne af en skleroseramt mor: »Jeg var syv år, da min mor døde«

Jeg var syv år, da min mor døde. Hun havde haft dissemineret sklerose fra før min fødsel, og jeg husker hende kun i rullestol eller i sengen. Nu døde hun i en alder af 37 år.

Morgenen efter hendes dødsfald fortalte min far mig nænsomt om det. »Det var godt for hende«, skulle jeg have sagt.

Om det er sandt eller en vandrehistorie, husker jeg ikke. Men jeg husker, at jeg fik valget mellem at gå i skole eller blive hjemme. Jeg valgte at gå i skole i landsbyens forskole hos Fru Østergaard, hvor jeg gik i 1. klasse.

Der var en underlig tilbageholdende stemning, husker jeg, indtil ham, jeg beundrede mest, Hans i 2. klasse, kom hen og lagde armen om min skulder og sagde: »Hvis der er nogen, som driller dig, skal jeg nok tæve dem!«

Det var den bedste sorglindring, jeg kunne få.

Det var i 1953. Min mor blev født i 1916 i USA i Tyler, Minnesota. Hun var yngste barn af en dansk præst og hans hustru. De fik syv sønner før min mor.

Min morfar havde været dansk præst forskellige steder i danske menigheder i Midtvesten i en halv snes år, da han og min mormor valgte at flytte tilbage til Danmark i 1920. Da var mor fire år. De fleste af storebrødrene var så gamle, at de valgte at blive i USA.

Men morfar havde set, at der ikke længere var det samme behov som tidligere for at opretholde danske enklaver. Unge danskamerikanere havde deltaget for USA i 1. verdenskrig, og der var nu skred i integrationen.

Så i stedet for at fortsætte som præst og højskoleforstander på Danebod Højskole i Tyler, blev han nu den første forstander på Danebod Højskole på Als. Efter genforeningen var det igen muligt at oprette højskoler i Sønderjylland. Navnet blev foreslået af min morfar i stedet for et lidt mere intetsigende ’Als Højskole’.

Den lille Povl på skødet af sin mor. Privatfoto.

Mor voksede op i Danmark og ville gerne være væver, men allerede i tyveårsalderen var hun så plaget af sklerose, at hun knapt kunne gå, endsige væve.

Hun blev gift med min far i 1938 efter at have mødt ham på Danebod Højskole. Hun var elev, min far ung lærer på 28 år. Han var seks år ældre end hende. Fra 1942 boede de i Askov, hvor min far var blevet valgmenighedspræst og højskolelærer.

Min mor svækkes

Gradvis blev mor mere og mere svækket, men lige efter krigen valgte de at prøve at få et barn.

Det var på det tidspunkt højst usædvanligt, at sklerosepatienter fik børn. Barnet skulle tages ved kejsersnit, og på det tidspunkt fandtes den største ekspertise vedrørende at udføre kejsersnit på handikappede kvinder på Kongevejens Hospital i Sønderborg.

Fra min fars dagbog:

»Lidt før 17½ kom de kørende med en Vugge, og et Øjeblik efter kom Reservelægen og sagde, at alt var forløbet godt, - det var blevet en kraftig og veludviklet Dreng paa 3100 gram. Det var ham, der laa i Vuggen. - Og så tog vi da for første gang Povl i Øjesyn – Et lille rødt Hoved, mørkt Haar, lukkede Øjne, det var alt, hvad vi saa.

Men det var alligevel noget særligt; for det var jo vores Søn; og han var helt rigtig paa alle Maader. Vi havde vel egentlig tænkt, det skulde være en Pige, men da jeg nu stod og saa paa ham, kunde jeg ikke tænke mig andet, end at det netop skulde være en Dreng. ...

Men eet Minde bevarede han om Opholdet i Sønderborg; det var et Snit i Ryggen; det fik han, da han blev skaaret ud af sin Mor; det er et Modermærke af en særlig Art. De maatte sy syv Sting i ham, men allerede efter ti Dages Forløb var der kun et Ar tilbage. Det, som prægede ham mest, var, at han knirkede i Stedet for at græde, „Knirkeren” kaldte vi ham.«

Det skulle have været så godt, men så gik det faktisk lidt skidt:

Kirurgen skar for langt ind og gav mig et langt overfladisk snit i ryggen, så i stedet for at mor kunne holde sit længe ventede barn i sin favn, blev jeg lagt i bandager og isolation for at undgå infektioner. Først dage senere fik mor lov at holde mig. Det siges, at lægen låste sig inde på sit kontor og ville ikke tale med nogen om ’fejlsnittet’.