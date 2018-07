Rotter i havnebadet: To rotter kan blive til flere end 800 på et år I Aalborg og København har man i den forgangne uge lukket havnebade på grund af rotter, og langt flere anmelder rotter i dag end for blot ti år siden.

De er årsagen til at havnebadet i Aalborg måtte lukke. Det samme var for første gange nogensinde tilfældet i København tirsdag, efter en livredder havde hørt puslen under brædderne. Og i foråret var der en decideret plage i Kongens Have, hvor det mylrede med dem og én af dem målte 58 centimeter fra snude til halespids.

Vi taler naturligvis om rotter.

Tænder med vokseværk Rotten har to tænder i over- og undermunden, der kan vokse 13 centimeter om året. Men de slides, fordi den gnaver og sliber sine sylespidse tænder mod hinanden. Mister den det ene sæt dør den af samme grund hurtigt.

Det lodne skadedyr med en lang skaldet hale, der instinktivt vækker afsky i mange mennesker har i flere konkrete tilfælde vist sig at være et problem i landets store byer i det indeværende år.

I Københavns Kommune har der i årets første syv måneder været 3.967 anmeldelser, hvilket er marginalt flere end 2017, der var et rekordår for antal af rotteanmeldelser i hovedstaden.

I Aalborg Kommune har der i skrivende stund været 2.694 anmeldelser, og her forventer man, at antallet vil tangere sidste år, hvilket ligeledes var et rekordår i den nordjyske kommune.

De formerer sig som... rotter Det er ikke uden grund, den talemåde findes. En canadisk undersøgelse har vist, at to rotter under optimale betingelser med fødevarer, temperaturer og skjul kan blive til flere end 800 om året.

Men har vi et decideret rotteproblem, eller er det blot enkeltstående tilfælde?

Politiken har talt med både en aalborgensisk og københavnsk rottesagkyndig og to vaskeægte rotteeksperter.

Der er ikke noget rotteproblem

Lad os starte med en god nyhed: Der er ikke entydigt tale om, at vi har et stigende problem med rotter. Godt nok er der generelt flere anmeldelser om rotter, end der var for bare 10 år siden. Dengang blev der anmeldt rotter knap 140.000 gange om året. 2016 var et rekordår med knap 220.000 og sidste år blev der anmeldt omtrent 200.000.

Rotter er atletiske og elastiske 75 centimeter. Så højt kan en rotte hoppe. Nogle endda højere. De kan klemme sig igennem de mindste sprækker og åbninger, og et forsøg har vist, at en rotte kan holde sig oven vande i 72 timer uden mad, hvile eller søvn.

København har man set samme udvikling over 10 år. Det er imidlertid ikke ensbetydende, at der er kommet flere rotter, vurderer Kjeld Christensen, der er enhedschef for skadedyrsenheden i Københavns Kommune.

Bærer livsfarlige sygdomme Rotten bærer flere sygdomme. E. coli-bakterier og salmonella, men også Leptospirose, der er bedre kendt som Weils syge, der kan medføre gulsot og organsvigt. Det kommer fra rottens urin og kan smitte igennem huden.

»I år ligger det rimelig stabilt i København, men stigningen de foregående år kan for det første skyldes, at det blevet nemmere at anmelde rotter digitalt via en computer, tablet eller smartphone døgnet rundt«, siger Kjeld Christensen.

Derudover kan det skyldes det gode vejr. Ikke nødvendigvis fordi at rotterne trives bedre, men fordi der er flere mennesker på gaden, der obseverer rotterne.

»Vi får en del flere henvendelser om sommeren, hvilket kan skyldes, at folk opholder sig mere udenfor«, siger Kjeld Christensen. Jens Lodal, der har arbejdet mere end 30 år i Skadedyrlaboratoriet på Aarhus Universitet, er enig i, at den fremskredne teknologi kan være en del af forklaringen.

»Før i tiden skulle du først hjem til en telefon og ringe til kommunen, når du havde set en rotte. Det var det nok ikke alle, der fik gjort. I dag kan du gøre det på stedet, så der er kommet en helt anden opmærksomhed på det«, siger Jens Lodal.

Men så til den dårlige nyhed: Måske betyder det stigende antal anmeldelser alligevel flere rotter. Kun en tåbe vil udtale sig om den præcise rottebestand. Det er umuligt at præcisere. Men det stigende antal anmeldelser kan ikke alene forklares med fremskreden teknologi. Det mener rotteekspert Peter Weile, der i dag driver selvstændig skadedyrsrådgivning, men har 20 års erfaring med forebyggelse og bekæmpelser af rotter og rådgiver Miljøministeriet og en række kommuner om rotter.

»Det diskuteres altid meget i branchen, men i min optik, betyder flere anmeldelser alt andet lige, at der må være flere rotter. Derfor ser jeg ikke et stort antal anmeldelser, som en positiv udvikling«, siger Peter Weile, der kalder bekæmpelsen af rotter forgæves.