Portræt af en »en forudsigelig skuffelse«: Minister for de gode intentioner Op gennem 00’erne blev hendes drift af plejehjemmet Lotte beundret fra nær og fjern. Som minister er Thyra Franks kærlighed til de ældre stor, mens hendes popularitet er helt i bund.

Det er ikke gået stille for sig, siden Thyra Frank i november 2016 blev udpeget til ældreminister for Liberal Alliance. Eller jo, det mener kritikerne faktisk, at det er. Alt for stille.

Særligt Dansk Folkeparti har hyppigt påpeget, at ældreministeren ifølge partiet ikke foretager sig nok.

I juni i år nåede kritikken sit foreløbige klimaks, da DF gjorde det klart, at Thyra Frank læner sig op ad en fyreseddel, hvis ikke der snart begynder at komme flere initiativer ud af hendes ministerium.

Hun har ikke noget egentligt ressort, men bare et kontor i Sundhedsministeriet, mens beslutningerne ligger ude i kommunerne Jarl Cordua, politisk kommentator

»Hvis vi ikke ser handling, så skal vi ikke have en ældreminister«, sagde partiets ældreordfører, Jeppe Jakobsen, dengang til DR Nyheder og fortsatte:

»Jeg ved ikke, om det er ministeren, der er doven, eller det bare er regeringen, der ikke har nogen ambitioner på det her område. Men Dansk Folkeparti kan i hvert fald ikke leve med, at der ikke er nogle ambitioner på det her område«.

Kritikken er især ansporet af, at der ikke er kommet mange lovforslag ud af hendes ministerium siden hendes tiltrædelse. Men det bliver også ofte nævnt, at hun heller ikke er nok fremme i skoene, når det gælder andre initiativer og politisk synlighed blandt vælgerne.

I den borgerlig-liberale del af det politiske kommentatorkorps har Jarl Cordua fra Radio24Syv for eksempel beskrevet Thyra Frank som »evigt fraværende«, »fuldstændig farveløs« og »en forudsigelig skuffelse«, der er »notorisk angst for at mene noget politisk«.

»Thyra kommer til at levere«

Det hele startede ellers nogenlunde godt for Thyra Frank. Gennem 00’erne drev hun plejehjemmet Lotte på Frederiksberg i København, der blev kendt for sin rundhåndede tilgang til mad og drikke og for en særligt liberal adgang til de ældre, der ifølge mangt en mediereportage fra stedet havde friere tøjler end de fleste andre plejehjemsbeboere i landet.

Hun skabte opmærksomhed i andre europæiske lande. I Frankrig er der lavet en film om plejehjemslederen Thyra Frank. Fra vores naboer i Norge brugte Oslo Kommune en million kroner på at sende byens plejehjemsledere til plejehjemmet Lotte for at lade sig inspirere.

I 2011 lagde hun plejehjemsdriften på hylden og blev valgt ind i Folketinget for Liberal Alliance. Men i den første valgperiode formåede hun ikke at køre sig selv i stilling til et genvalg i 2015.

Da en presset Lars Løkke Rasmussen i 2016 valgte at indlemme LA og Konservative i regeringen, fik hun muligheden for igen at træde ind på den politiske scene. Denne gang skulle turen ikke gå til stolerækkerne i Folketingssalen.

Derimod kunne hun med LA-leder Anders Samuelsens hjælp indtage ministertaburetten i Ældreministeriet, der nu blev formelt adskilt fra Sundhedsministeriet.

Hun fik ikke længe lov at sidde der, før hendes partileder måtte tage hende i forsvar, da hun efter få uger på posten fik sagt, at det var op til kommunerne selv at få styr på de kritisable forhold i ældreplejen.

Senere sagde Thyra Frank, at hun blot ville fastslå, at vi i Danmark har kommunal selvstyring.

»Thyra kommer til at levere«, skrev Samuelsen på sin Facebook-profil. Hvad LA-lederen dengang så, virker det ikke til, at Liberal Alliances vælgere har set siden.

I foråret i år kunne Politiken skrive, at kun 19 procent af partiets vælgere i en meningsmåling ønskede at beholde Thyra Frank som minister. Til sammenligning hældte 49 procent til at skrive hende direkte ud af regeringens ministerhold.