Politiet anholder mand for skuddrab på Lolland

En mand i halvtredserne er fredag aften anholdt for at have skudt og dræbt en anden mand på Lolland.

Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i en pressemeddelelse.

Politiet rykkede allerede fredag formiddag ud til en landejendom ved Holeby på det sydlige Lolland, hvor en mand, der også er i halvtredserne, var fundet død.

Efterforskningen, afhøringer og de indledende tekniske undersøgelser har vist, at manden blev dræbt af skud, skriver politiet i pressemeddelelsen.

Motivet til drabet kan politiet fredag aften ikke sige noget om.

Den anholdte vil lørdag blive fremstillet i grundlovsforhør. Her vil anklageren bede dommeren om at lukke dørene for offentligheden.

ritzau