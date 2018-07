Se Danmark oppefra: Så tørt og brunt er Danmark i sommervarmen Satellitbilleder viser, hvordan det varme og tørre sommervejr sætter sine spor på det danske landskab. Ifølge DMI er der ikke et vejrskifte i sigte.

Er man til at ligge på stranden hele dagen, har det været en helt fantastisk sommer. Det har været varmt og tørt, og det kan ses derude - også hvis man løfter blikket fra strandkanten og ser det hele lidt fra oven.

Sammenligner man satellitbilleder af Danmark fra d. 20. juli 2018 og et billede fra samme dato for eksempelvis 15 år siden, ser man, hvad en tør sommer gør ved vegetationen. Danmark anno 2018 er noget mere brunt end for 15 år siden. Og sommeren 2003 var endda også rekordvarm.

Til venstre ses Danmark den 20. juli 2003. Ved siden af er et satellitfoto af Danmark 15 år senere - den 20. juli 2018. Kilde: NASA

»Selvfølgelig har der også været højtryk i andre somre med 6-8 uger uden nedbør. Det her er bare mere længerevarende«, siger Bolette Brødsgaard, der er vagthavende meteorolog hos DMI.

Hun forklarer, at nedbøren er udeblevet i en kritisk periode i år. Normalt vil en meget tør periode falde i juli og august, men i år har det været tørt også i maj og juni. Faktisk har der aldrig været så mange tørkedage i løbet af et sommerhalvår i de 14 år, DMI har beregnet tørkeindeks.

Kilde: DMI

Det tørre og varme vejr skyldes bevægelser, der foregår i de højere luftlag, forklarer Bolette Brødsgaard.

Jetstrøm bestemmer vejret

I ti kilometers højde over jorden på både den nordlige og sydlige halvkugle bevæger der sig såkaldte jetstrømme. Danmarks vejr er påvirket af en jetstrøm, der i år ligger langt nord på.

»Den bugter sig som en slange, og hvor, bugtningen er, bestemmer, hvad der kommer af lav- og højtryk til Danmark. I år ligger vi hele tiden i en bugtning, der giver varmt og tørt vejr, hvorimod det i Grønland har givet køligere vejr end sædvanligt«, siger hun.

Og umiddelbart er der ikke et vejrskifte i sigte - faktisk ser det ud til at blive endnu varmere i Danmark:

»Fra onsdag i næste uge er der mulighed for, at dagstemperaturerne kan komme op på 30 grader. Der er ikke landsdækkende regn på programmet, så det ser ud som om, at satellitbillederne godt kunne blive brunere«.