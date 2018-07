Ventetid på rollator og brudte aftaler: Ældre vil bevare kontrol med pleje Ældreminister Thyra Frank vil fjerne krav om, at kommuner skriver, hvordan de fører tilsyn med pleje. I Gribskov måtte de ældre kæmpe for at få loven overholdt.

For nylig kom Per Roswall hjem fra hospitalet med sin kone, der havde været indlagt. Hun var meget svimmel og havde brug for en rollator. Beskeden fra Gribskov Kommune var, at ekspeditionstiden kunne være op til to uger.

»Men vi har jo brug for en lige nu«, indvendte han.

Lige meget hjalp det, så han måtte ud i vennekredsen for at støve en lånerollator op. I starten gik det ellers fint med hjemmesygeplejen, da Per Roswalls kone skulle have skiftet stomi hver morgen.

Søde og dygtige folk kom 9.15 punktligt. Men så gik det galt den dag, hun skulle have ’klipsene’ fjernet på hospitalet, og morgenaftalen skulle flyttes til kl. 8. Ingen sygeplejerske. Heller ikke kl. 8.15. Efter en halv time og en forgæves telefonopringning startede parret på selv at skifte stomien efter bedste evne. Da de kørte kl. 9.30, havde de stadig intet hørt.

Utroværdigt

Først kl. 11 blev Per Roswall ringet op af fra hjemmeplejen, der hævdede, at de skam havde været på adressen kl. 8, men at der var ikke nogen hjemme.

Da han fastholdt, at det ikke kunne passe, ændrede hun det til 9.30, og da han også bestred det, blev det til 9.40. Næste dag mødte personen op og fortsatte med forklaringer, som Per Roswall ikke troede på.

Han har siden fået besked i Frederiksborg Amts Avis fra formanden for Gribskov Kommunes udvalg for ældre, social og sundhed, Pia Foght (S) om, at han ville modtage en undskyldning.

Per Roswall mener, at forløbet er symptomer på, at »det ikke er rart at være syg i Gribskov Kommune«.

Mere pres på ældreplejen

Per Roswall er forhenværende Venstre-politiker i byrådet og regionsrådet, og i de lokale medier bliver han konfronteret med, at han selv har været med til at lægge grundlaget for situationen.

Men han afviser over for Politiken, at ældreområdet før blev presset så meget, som det bliver nu, hvor Gribskov og andre kommuner har overvejelser om at spare på plejen af syge og gamle borgere. En opgørelse fra Danmarks Statistik har således vist, at borgere i Gribskov får langt færre timers hjemmehjælp om ugen end gennemsnittet for Region Hovedstaden.

Per Roswall og hans hustrus historie rejser et vigtigt spørgsmål: Hvordan sikrer man, at hjemmepleje og hjemmehjælp har fornøden kvalitet?

Kommunerne skal selv føre tilsyn, og der er også en lovparagraf om, at de skal fastlægge en politik for, hvordan tilsynet skal ske.

Den regel vil ældreminister Thyra Frank (S) nu fjerne som led i afbureaukratisering. Et lovforslag ligger til høring, men det synes Per Roswall er en skidt idé. Han er i mellemtiden blevet formand for Ældresagen i Gribskov og mener, at det er vigtigt, at lokale kræfter har indblik i, hvordan kontrollen med plejen foregår.

»Når Thyra Frank vil have fjernet den regel, er det nok, fordi hun er bange for, hvad der kan komme frem«, siger han.

Farligt at fjerne reglen

Faktisk havde Gribskov i fem år ikke sådan en årligt opdateret tilsynspolitik, som loven krævede. Indtil det lokale ældreråd tog fat i det sidste år, da en 91-årig dame døde efter en kort indlæggelse på grund af et sår, der ikke blev tilset ordentligt af hjemmeplejepersonalet.