Ni nedslag i Thyra Franks politiske karriere Et overblik over ældreministerens ni største øjeblikke i politik.

1

2011: Spidskandidat til Folketinget for Liberal Alliance i Nordjylland og valgt.

2

Juni 2015: Thyra Frank opnåede ikke genvalg til Folketinget.

3

28. november 2016: Udnævnt til ældreminister.

4

Oktober 2017: Det bemærkes ved folketingsårets start, at Thyra Frank ikke har et eneste lovforslag på programmet det kommende år. Hun havde heller ikke fremsat noget året før.

5

Februar 2018: Thyra Franks første lovforslag om at forpligte kommuner til at lave beredskabsplaner og kontrollere årsregnskaber, når de køber pleje af private virksomheder for at undgå konkurser, møder kritik for at være bureaukratisk.

6

April 2018: Kun 19 procent af de adspurgte LA-vælgere vil beholde Thyra Frank som minister, viser en måling fra Megafon for Politiken.

7

Maj 2018: Thyra Frank får vedtaget lov om statsligt tilsyn med hjemmepleje samt om pligt for kommuner og private leverandører til at indberette til en plejehjemsoversigt. Konkurspakken vedtages også.

8

20. juni 2018: DF: »Thyra Frank skal til at bestille noget – ellers fyrer vi hende som minister«.

9

25. juni 2018: Thyra Frank lover under et samråd, at hun til september vil præsentere foreløbige resultater af en kortlægning af problemerne med at rekruttere personale til ældreplejen. »Hvis vi da er så langt, at vi kan diskutere løsninger, gør vi også det«, sagde hun.