Det gør varmen ved Danmark: Millioner af træer dør, vi dehydrerer og køber store mængder rosévin

Middeltemperaturen fra 1. maj til nu er ikke set højere før i DMI’s statistikker. Nedbørsmængderne er ikke set lavere i nyere tid, og antallet af såkaldte tørkedøgn slår hver dag rekord. Vi er nu oppe på 44.

Det exceptionelt tørre og varme vejr har en lang række konsekvenser og afledte effekter. Landmændene river sig i håret, mens isproducenterne gnider sig i hænderne. De ekstraordinært mange hvepse sværmer over resterne fra danskernes sommermad, der på grund af afbrændingsforbud ikke tilberedes over grillkul.

Politiken har indhentet fakta og forudsigelser fra en række forskellige sektorer for at sætte tal på den svedige sommer.

Væskemangel

Dehydrering er årsag til 50 procent af de daglige medicinske indlæggelser på Odense Universitetshospital. Normalt er det kun 5 procent af indlæggelserne, der skyldes dehydrering.

Nye træer dør

5 millioner døde træer. Cirka halvdelen af alle nyplantede træer, omkring 5 millioner, i de danske skove og på skovrejsningsarealer på landbrugsjord anslås at være døde som følge af tørken.

Rosé og Aperol hitter

Salget af rosévin er steget med 230 procent fra 1. maj til medio juli i Coops butikker i forhold til samme periode sidste år. Salget af den italienske aperitif Aperol er steget med 100 procent.

Ferie i Danmark

Danske turister har i juni, juli og august lavet 71 procent flere forhåndsreservationer på danske hoteller i forhold til samme periode sidste år.

Vi drikker mere øl

Maj og juni har været de bedste af slagsen i 10 år for Carlsbergs øl- og sodavandssalg i Danmark. I Coops butikker er ølsalget steget med 8 procent mellem 1. maj og 15. juli i forhold til sidste år.

Naturbrande

Brandvæsnet er blevet kaldt ud til 1.475 naturbrande fra 1. maj til 22. juli. Det er næsten tre gange flere udkald end gennemsnittet for samme periode mellem 2013 og 2017.

Vi køber færre kul

Salget af grillkul i Coops butikker er faldet med ca. 50 procent siden sidste sommer. Faldet skyldes det landsdækkende afbrændingsforbud som følge af tørken, og at mange går over til gasgrill. Coops salg af gasgrill er steget med 1.000 procent – en tidobling i forhold til sidste sommer.

Is sælger i varmen

Issalget er steget med 16 procent fra 1. maj til medio juli i Coops butikker i forhold til samme periode sidste år. I Tivoli er salget af gammeldags isvafler og softice steget med 35 procent.

Et elendigt høstår

Sommerens høst af vinterbyg og -hvede er gennemført omtrent 14 dage tidligere end normalt. Udbyttet anslås at blive 30-50 procent ringere end gennemsnittet. Prisen på hvede er steget som følge af det lavere udbud. 2017: 110 kr. for 100 kg. 2018: 129 kr. for 100 kg.

Hvepsene kommer

Og så er der hvepsene... 15 gange flere hvepse anslås der at komme i år i forhold til et normalt år. Hvepseboerne er både markant flere og større end normalt, fordi betingelserne i form af føde såsom bladlus er optimale. Naturvejledere melder om, at de vil blive tiltagende og meget aggressive.

Fortsat god sommer!