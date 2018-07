Kim Larsen aflyser norske koncerter Men Kim Larsen & Kjukken er klar igen til resten af sommerens koncerter i Danmark, oplyser bandets impressario.

Den 72-årige sanger Kim Larsen har netop meddelt, at han er nødt til at aflyse syv planlagte koncerter i Norge. Turneen skulle have startet på torsdag og fortsat en uge, men kræfterne rækker ikke efter et alvorligt sygdomsforløb.

»Det omfattende rejseprogram, som syv koncerter på ti dage i Norge kræver, er på nuværende tidspunkt alt for udmattende for Kim Larsen at gennemføre. Vi undskylder mange gange overfor vores trofaste norske publikum og arrangører«, skriver impressario og rytmeguitarist Jørn Jeppesen på bandets Facebookside.

Han meddeler også, at Kim Larsen & Kjukken vender tilbage og spiller de kommende 9 koncerter i Danmark som planlagt.

Aflyste også i januar

I starten af året måtte Kim Larsen & Kjukken aflyse knap 30 udsolgte koncerter i januar, februar og marts for at kunne få ro og restitution i forbindelse med behandlingen for prostatakræft.

Dengang sagde Jørn Jeppesen til Fyens:

»Hvis man kender Kim, ved man, at han gerne stod på scenen allerede i aften, hvis han fik lov. Men det er vi flere, der trods alt synes er lidt for hasarderet. Så vi giver ham lige et par måneder og ser, hvordan han har det. Vi har fået at vide, at prognoserne for prostatakræft er gode, og at mange mennesker lever længe med sygdommen. Så midt i forskrækkelsen er der også noget, man kan vende til noget positivt«.

At Kim Larsen kom tilbage senere på året, kunne høres over hele hovedstaden, da han for to uger siden til fredagsrock i Tivoli 13. juli trak så mange mennesker ind i haven, at man var nødt til at lukke for adgangen.

Hans publikum på Facebook har allerede nu givet ham over 1200 likes og god bedring-kommentarer med på vejen inden de kommende koncerter, som alle er udsolgte og blandt andet tæller Smukfest i Skanderborg, turens eneste festivaljob.