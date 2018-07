44 tørkedøgn siden 1. maj har skabt en ekstrem sommer, men til vinter stiger din varmeregning To ud af tre forbrugere risikerer en større varmeregning som følge af det ekstreme sommervejr. Solen, bonden og grøn omstilling er forklaringen.

Den varme og historisk tørre sommer fortsætter de kommende dage, hvor DMI forudser en decideret hedebølge med tropenætter og dagtemperaturer på over 30 grader.

Men i den ekstreme sommervarme er det en overvejelse værd at spare lidt på indkøbet af rosévin og softice. For det exceptionelt varme sommerhalvår forårsager en højere varmeregning for de fleste danske husstande i vinterhalvåret.

»På landsplan forventer vi i snit prisstigninger på 10-12 procent«, siger Kim Behnke, vicedirektør i Dansk Fjernvarme.

De varmeværker, der har fået installeret store solvarmeanlæg, jubler i denne sommer, for aldrig har der været så meget solvarme til rådighed Kim Behnke, vicedirektør i Dansk Fjernvarme

Når de høje sommertemperaturer og lave nedbørsmængder giver en dyrere varmeregning, skyldes det årets ringe høst i landbruget. Fjernvarmeværkerne fyrer blandt andet med halm, men landmændene kan ikke levere som lovet på grund af årets dårlige høstudbytte.

»Vi har ikke oplevet noget de seneste 30-40 år, der ligner. Det har været tørt hele sæsonen igennem, og det rammer alle afgrøder på tværs. Vores forventning er et høstudbytte, der er 30-50 procent lavere end normalt«, siger Jens Elbæk, afdelingschef for planteinnovation i Landbrug & Fødevarer.

Andre typer brændsel

Når høsten svigter, må varmeværkerne opsøge nye leverandører eller en anden type brændsel, typisk træflis. Den ekstraordinære forsyning tager leverandørerne sig godt betalt for. Det bekræfter også skovbrugets brancheorganisation:

»Der skal hentes ekstra mængder træflis, ligesom der er en anden forhandlingsposition, så, ja, det vil blive dyrere end de normale leverancer. Det vil slå igennem over for forbrugerne i fyringssæsonen«, lyder forventningen fra Jan Søndergaard, direktør i Dansk Skovforening.

Mange fjernvarmeværker har allerede fået at vide af landmændene, at der ikke kan leveres halm som lovet. Jagten på alternative kilder er derfor skudt i gang, oplyser Kim Behnke fra Dansk Fjernvarme.

65 procent af landets husstande forsynes i dag med fjernvarme, og det er de kunder, der risikerer en højere varmeregning til vinter. På samme måde er mange fjernvarmekunder også blevet ramt af tidligere meget våde somre. De store mængder nedbør fik halmen til at rådne på markerne, hvilket førte til store leveringsproblemer for landmændene.

»Vi er gået over til at have en varmeforsyning baseret på vedvarende energikilder, og de er kendetegnet ved at være meget sværere at lagre end de fossile brændsler. Så når høsten svigter på grund af varmt eller tørt vejr, mangler der brændsel, og så må man betale en højere markedspris. Vejret påvirker derfor varmeregningen i langt højere grad end tidligere«, siger Kim Behnke fra Dansk Fjernvarme.

Vejret skal betyde mindre

Ekstreme vejrforhold påvirker forsyningssikkerheden i en sektor, der i stigende grad går over til vedvarende energikilder.