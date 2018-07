Fisk dør i hobetal, men: Den ekstreme tørke er til gavn for naturen

Chris Gregers Halling medgiver dog, at »katastrofe« måske er et for voldsomt ord at bruge. Han er nemlig ikke i tvivl om, at bestanden af ørreder vil genoprette sig selv - dog først om tre år.

»Det er lidt 'den enes død - den andens brød'. Tørken vil ganske rigtigt få en positiv indvirkning for andre arter, og jeg har selv set, hvordan padder og andre dyr vil få det godt af det her. Og det er jo fint for dem, der interesserer sig for padder«, siger Chris Gregers Halling.

Naturvejleder Stephan Springborg interesserer sig ikke kun for padder og kan desuden glæde lystfiskerne med, at tørken formentlig også vil give dem mere på krogen de kommende år.

De store rovfisk som gedder og aborrer vil således vende tilbage til de udtørrede vandløb og søer, og i et sundere vandmiljø vil de trives bedre.

»Der er god sandsynlighed for at få en rigtig sund bestand af gedder og aborrer, som er noget sjovere at fange end skaller«, siger Stephan Springborg.

Han fortæller, at selv om alle rovfiskene skulle dø i én udtørret sø, så fragter fugle hurtigt arterne tilbage igen fra andre vådområder.

»De bliver transporteret med fiskeæg, der sætter sig på fuglenes fjer. På den måde er mange af de fisk, vi har i vores søer »flyvefisk««, griner naturvejlederen.

Frygt i Naturfredningsforeningen

I Danmarks Naturfredningsforening mener man ikke, at der er meget at grine af i denne tid. I en pressemeddelelse skriver organisationen, at tørken presser nogle af de udryddelsestruede arter i Danmark.

»Hundredvis af dyrearter er såkaldt rødlistede, fordi de mangler levesteder i naturen. Og dør de af tørken i de få leveområder, hvor de endnu kan findes, er det næsten umuligt at genoprette bestandene på sigt«, udtaler fredningsforeningens biolog Bo Håkansson.

Over for Ritzau frygter han blandt andet for den videre eksistens for padder som den grønbrogede tudse: