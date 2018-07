Alger i Øresund: Badning frarådes ved flere populære strande Blågrønne alger i vandkanten får kommuner til at fraråde badning ved populære Øresund-strande og opsætte røde flag.

Flere kommuner omkring og nord for København har i dag været ude for at opsætte røde flag langs nogle af de mest besøgte badestrande ved Øresund.

Det skyldes et stort fund af blågrønne alger ved strandene.

TV 2 Lorry erfarer, at strande i Lyngby-Taarbæk, Gentofte, Rudersdal samt Svanemøllen i Københavns Kommune er ramt.

»Vi har lige været ude og sætte skilte op på Taarbæk Strand, mens vi inden længe skal ind og opdatere badevands-appen med røde flag«, siger Anja Hansen, biolog i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Alger på Bellevue og Charlottenlund

Gentofte Kommunes kommunikationschef, Marianne Grundsøe Skovfoged, bekræfter overfor TV 2 Lorry, at der også er blågrønalger på både Bellevue Strand og Charlottenlund Strand.

»Vi er lige nu ved at skrive ud om det lige nu. Men det er korrekt, at det gælder for Bellevue- og Charlottenlund Strand«, siger Marianne Grundsøe Skovfoged til TV 2 Lorry.

I Rudersdal Kommune er alle strande på nær én ramt af alger:

»Vi fraråder badning på Vedbæk Sidestrand, stranden ved Lokes Høj, stranden ved Struckmannparken, Skodsborg Strandpark. Vedbæk Nordstrand ser fin ud indtil videre«, siger Jens Gregersen, kommunikationschef i Rudersdal i Kommune.

Også København er ramt

Også Københavns Kommune er ramt af de blågrønne alger, bekræfter Teknik- og Miljøforvaltningen.

»Vi har lige hejst det røde flag ved Svanemøllen«, siger pressekonsulent Rasmus Meldgaard fra Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune.

Indtil videre er Svanemøllen den eneste strand i København, der er påvirket.

Algeforekomsten sker på den varmeste dag i Danmark i tre år, hvor temperaturer i hovedstadsområdet har nærmet sig 32 grader.

»Algerne blev set allerede fra morgenstunden, men er åbenbart kun blevet værre op ad dagen. Alger er vindbåret, så vi må håbe, at vinden vender«, siger Anja Hansen fra Lyngby-Taarbæk Kommune.

Hun fortæller, at det fortsat skal bekræftes, at algerne er af arten blågrønne, men at man er så godt som sikre på det.

»Hvis det er blågrønne alger, er badning frarådet, fordi kan de give badende irritation og kløe«, siger hun.

Alger trives i høje vandtemperaturer. Varmen får dem til at formere sig, og når vejrforholdene er stille, samler de sig i vandoverfladen.